Cesena, UFFICIALE: risoluzione consensuale con il direttore generale Di Taranto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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Si separano le strade del Cesena e di Corrado Di Taranto. Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il club bianconero ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’ormai ex direttore generale. Il dirigente sarebbe ora pronto a ripartire dal Padova, dove inizierebbe una nuova avventura nel campionato di Serie B.

Questo il comunicato del club:


“Cesena FC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore generale Corrado Di Taranto. Il Club rivolge i più sentiti ringraziamenti a Corrado Di Taranto per gli oltre due anni trascorsi alla guida della direzione generale del Cesena FC, vissuti con grande passione e nel pieno rispetto dell’intera comunità bianconera. «È stato un onore e un privilegio – ha dichiarato Corrado Di Taranto – poter ricoprire l’incarico di direttore generale del Cesena FC dal luglio 2024 a oggi. Ho sempre ammirato la passione del popolo bianconero e, fin dai miei primi giorni in Romagna, ho compreso che all’interno del Club non vi sono soltanto professionisti dalle grandi competenze, ma una vera e propria famiglia, alla quale sarò per sempre legato»”.

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