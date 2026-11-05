Italia, i convocati di Mancini per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio
In vista dei due match della fase a gironi di Nations League contro Francia e Belgio, il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei 31 convocati per le due importanti sfide. In palio il passaggio del turno alle fasi finali della competizione, con gli azzurri che vorranno confermato quello di buono fatto finora.
Questi i convocati di Mancini:
Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Vicario.
Difensori: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Mancini, Palestra, Scalvini.
Centrocampisti: Barella, Cassano, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Lontani, Pisilli, Ricci, Romano, Tonali.
Attaccanti: Cambiaghi, Cissé, F. P. Esposito, S. Esposito, Koleosho, Liberali, Scamacca, Vergara, Zaniolo.