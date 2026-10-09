FIGC, convocata l’Assemblea Federale Elettiva: si vota il 14 dicembre

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
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FIGC/ fonte Facebook- ilovepalermocalcio.com

Come comunicato attraverso i canali ufficiali FIGC, Il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva per il prossimo 14 dicembre.

In quella data si procederà all’elezione del presidente federale e dei consiglieri federali. L’appuntamento rappresenta un passaggio importante per il futuro del calcio italiano, con il mondo federale chiamato a scegliere i propri rappresentanti attraverso il voto.


Nei prossimi mesi l’attenzione sarà quindi rivolta agli sviluppi in vista dell’assemblea e alle eventuali candidature per le cariche in palio. Il 14 dicembre sarà il giorno in cui verranno definiti i nuovi equilibri ai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

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