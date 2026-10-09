Empoli-Palermo, i convocati di Inzaghi: tornano Perin e Hernani, out Barba
In vista del match di domani contro l’Empoli, l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati che saranno a disposizione per l’incontro. Tornano a disposizione per i rosanero Perin e Hernani, mentre sarà assente Federico Barba a causa di un sovraccarico muscolare.
Questi i convocati rosanero:
1 Perin
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
13 Bani
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
24 Estevez
27 Pierozzi
29 Peda
32 Ceccaroni
33 Bozzolan
36 Mazzitelli
84 Cassandro
96 Magnani
99 Gabrielloni