Empoli-Palermo, i convocati di Inzaghi: tornano Perin e Hernani, out Barba

In vista del match di domani contro l’Empoli, l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati che saranno a disposizione per l’incontro. Tornano a disposizione per i rosanero Perin e Hernani, mentre sarà assente Federico Barba a causa di un sovraccarico muscolare.

Questi i convocati rosanero:





1 Perin

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

13 Bani

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

24 Estevez

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

33 Bozzolan

36 Mazzitelli

84 Cassandro

96 Magnani

99 Gabrielloni