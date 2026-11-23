Giorgio Perinetti lascia ufficialmente l’Athletic Club Palermo. A poco più di un anno dal suo arrivo, l’esperto dirigente ha annunciato la decisione nel corso di una conferenza stampa, spiegando che alla base della separazione ci sono esigenze personali e familiari. Un addio che arriva in un momento delicato per la società nerorosa, con possibili ulteriori partenze che riguardano l’allenatore Giuseppe Ferazzoli e l’attaccante Ignacio Lores Varela.

Perinetti: «Ho necessità di stare più vicino a mia figlia»

Il dirigente ha chiarito le ragioni che lo hanno portato a interrompere anticipatamente il rapporto con il club palermitano.

«Le motivazioni sono di carattere familiare e personale, non posso entrare molto nel merito. Diciamo che ho una necessità di stare più vicino a mia figlia, di trovare delle soluzioni, anche lavorative, che siano più gestibili».





Una scelta maturata nel tempo, dunque, e legata alla necessità di conciliare gli impegni professionali con quelli familiari.

«Palermo è una città importante per me, spero di tornare»

Perinetti ha ripercorso anche l’esperienza vissuta all’Athletic, sottolineando il valore del progetto sportivo e il legame personale con il capoluogo siciliano.

«Tutte le esperienze lasciano qualcosa di significativo, è stato un percorso fatto di situazioni positive e altre meno positive».

L’ex dirigente di Palermo, Venezia e Siena ha poi spiegato cosa lo aveva spinto ad accettare la proposta della società nerorosa.

«È stato un ritorno in questa città importante per me e guardo avanti con la speranza di tornare. Perché la cosa che mi aveva convinto e motivato a venire qui era riprendere un discorso con le radici del calcio giovanile, del calcio più puro, dilettantistico».

Il distacco dal progetto lascia inevitabilmente un sentimento di rammarico.

«Interrompere questo discorso mi dispiace ma finché la salute mi terrà in piedi e le motivazioni ci saranno, devo cercare degli sbocchi professionali».

Perinetti non esclude, inoltre, un futuro ritorno a Palermo, anche lontano dagli impegni dirigenziali.

«Però altrettanto è vero che io a Palermo sono legato, potrei magari tornare per fermarmi e godermi Palermo senza l’assillo del lavoro, dei risultati».

Ferazzoli e Lores Varela verso l’addio

La separazione da Perinetti potrebbe non essere l’unica novità in casa Athletic Palermo.

Anche l’allenatore Giuseppe Ferazzoli e l’attaccante Ignacio Lores Varela sarebbero vicini a lasciare la società che milita nel girone I di Serie D.

Interpellato sulla situazione del tecnico, Perinetti ha manifestato sorpresa.

«Ferazzoli è un po’ una sorpresa, io all’Athletic non posso che augurare del bene e sperare che riesca a realizzare il progetto che è partito con grande slancio, che naturalmente è difficile da sostenere, ma che comunque secondo me ha delle basi valide per andare avanti. Credo che possano farlo, sono strutturati per farlo».

Parole che confermano la fiducia del dirigente nelle potenzialità della società, nonostante il momento di cambiamento.

«Avevo chiesto di andare via già a luglio»

Nel corso della conferenza stampa Perinetti ha rivelato un particolare importante sulla tempistica della sua decisione.

La possibilità di lasciare l’Athletic Palermo era stata infatti prospettata al presidente Antonio Cottone già durante l’estate.

«Già a luglio avevo prospettato al presidente Antonio Cottone di poter andare via, mi hanno dissuaso e siamo andati avanti, ma poi queste mie considerazioni personali e necessità familiari mi hanno convinto a insistere sul chiedere di essere lasciato libero, rinunciando a due anni di contratto».

Il dirigente ha inoltre espresso il proprio dispiacere per non poter accompagnare il club nelle prossime fasi del percorso intrapreso.

«Non poter partecipare alla definitiva esplosione di questo progetto, però la vita è un po’ così».

Athletic Palermo, si apre una fase di cambiamento

L’uscita di Giorgio Perinetti rappresenta un passaggio significativo per l’Athletic Club Palermo, che perde una figura di grande esperienza nel panorama calcistico italiano.

La decisione arriva dopo la vittoria per 1-0 contro la Reggina, risultato che ha consentito alla formazione nerorosa di salire a 18 punti nel girone I di Serie D.

Resta ora da comprendere come la società intenderà riorganizzarsi e quali saranno gli sviluppi delle situazioni riguardanti Ferazzoli e Lores Varela.

Perinetti, intanto, saluta ribadendo la fiducia nel progetto dell’Athletic Palermo e il proprio legame con una città nella quale spera di tornare.