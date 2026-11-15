Tragedia durante Kamarat-Akragas: tifoso muore sugli spalti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Dramma allo stadio Salaci di Cammarata, dove la sfida tra Kamarat e Akragas è stata interrotta a causa della morte di un tifoso. Si tratta di Domenico Sciacchitano, colpito da un arresto cardiaco mentre assisteva alla partita dagli spalti, nelle prime fasi della ripresa. L’uomo avrebbe compiuto gli anni proprio domani.

I soccorsi sono scattati immediatamente: i sanitari presenti nell’impianto hanno tentato di rianimarlo, mentre è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sul terreno di gioco. Per circa quaranta minuti sono proseguite le manovre, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.


L’episodio ha inevitabilmente sconvolto i presenti, con momenti di grande apprensione tra pubblico e giocatori. Le due società hanno manifestato il proprio dolore, esprimendo vicinanza ai familiari della vittima. La gara, sospesa durante il secondo tempo per permettere le operazioni di soccorso, sarà recuperata in una data ancora da definire.

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