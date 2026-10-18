Serie D, Girone I: Reggina in fuga, l’Igea Virtus cala il tris. Nissa ko, Enna travolto. Risultati e classifica
L’ottava giornata del girone I di Serie D sorride alla Reggina, che conquista il successo nello scontro diretto contro la Nissa e allunga in vetta alla classifica. Gli amaranto espugnano il Tomaselli per 2-1 e salgono a quota 19 punti, approfittando anche del pareggio del Sambiase sul campo dell’Avola. Giornata positiva per l’Igea Virtus, che supera 3-1 il Ragusa, mentre l’Enna incassa un pesante 3-0 dalla Vigor Lamezia.
La Reggina conferma le proprie ambizioni imponendosi a Caltanissetta e lasciando la Nissa ferma a nove punti. L’Avola, invece, blocca sull’1-1 il Sambiase, che raggiunge quota 17. L’Igea Virtus conquista tre punti preziosi contro il Ragusa e sale a 14, rilanciandosi nelle zone alte della graduatoria.
In coda, la Vigor Lamezia supera nettamente l’Enna per 3-0, aggravando la situazione dei gialloverdi, ultimi con un solo punto. Pareggi per Trapani e Gela: i granata chiudono sull’1-1 contro il Castrumfavara, mentre i biancazzurri ottengono lo stesso risultato sul campo della Vibonese.
Non si è invece conclusa Modica-Athletic Palermo, sospesa definitivamente a causa di un infortunio dell’arbitro. Al momento della rilevazione restano ancora in corso Milazzo-Digiesse PraiaTortora, con i mamertini avanti 2-0, e Licata-Siracusa, sul 2-0 per i padroni di casa.
Risultati dell’8ª giornata
|Partita
|Risultato
|Avola-Sambiase
|1-1
|Igea Virtus-Ragusa
|3-1
|Nissa-Reggina
|1-2
|Trapani-Castrumfavara
|1-1
|Vibonese-Gela
|1-1
|Vigor Lamezia-Enna
|3-0
|Milazzo-Digiesse PraiaTortora
|2-0 (in corso)
|Licata-Siracusa
|2-0 (in corso)
|Modica-Athletic Palermo
|Sospesa
Classifica provvisoria
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Reggina
|19
|2
|Sambiase
|17
|3
|Licata
|17
|4
|Avola
|16
|5
|Vibonese
|15
|6
|Igea Virtus
|14
|7
|Milazzo
|13
|8
|Digiesse PraiaTortora
|12
|9
|Nissa
|9
|10
|Athletic Palermo
|8
|11
|Vigor Lamezia
|8
|12
|Siracusa
|7
|13
|Castrumfavara
|7
|14
|Modica
|7
|15
|Gela
|6
|16
|Trapani
|4
|17
|Ragusa
|3
|18
|Enna
|1
Classifica provvisoria basata sui risultati disponibili: Licata-Siracusa e Milazzo-Digiesse PraiaTortora ancora in corso. Athletic Palermo e Modica hanno disputato sette partite. Trapani penalizzato di cinque punti.