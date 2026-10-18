Serie D, Girone I: Reggina in fuga, l’Igea Virtus cala il tris. Nissa ko, Enna travolto. Risultati e classifica

L’ottava giornata del girone I di Serie D sorride alla Reggina, che conquista il successo nello scontro diretto contro la Nissa e allunga in vetta alla classifica. Gli amaranto espugnano il Tomaselli per 2-1 e salgono a quota 19 punti, approfittando anche del pareggio del Sambiase sul campo dell’Avola. Giornata positiva per l’Igea Virtus, che supera 3-1 il Ragusa, mentre l’Enna incassa un pesante 3-0 dalla Vigor Lamezia.

La Reggina conferma le proprie ambizioni imponendosi a Caltanissetta e lasciando la Nissa ferma a nove punti. L’Avola, invece, blocca sull’1-1 il Sambiase, che raggiunge quota 17. L’Igea Virtus conquista tre punti preziosi contro il Ragusa e sale a 14, rilanciandosi nelle zone alte della graduatoria.





In coda, la Vigor Lamezia supera nettamente l’Enna per 3-0, aggravando la situazione dei gialloverdi, ultimi con un solo punto. Pareggi per Trapani e Gela: i granata chiudono sull’1-1 contro il Castrumfavara, mentre i biancazzurri ottengono lo stesso risultato sul campo della Vibonese.

Non si è invece conclusa Modica-Athletic Palermo, sospesa definitivamente a causa di un infortunio dell’arbitro. Al momento della rilevazione restano ancora in corso Milazzo-Digiesse PraiaTortora, con i mamertini avanti 2-0, e Licata-Siracusa, sul 2-0 per i padroni di casa.

Risultati dell’8ª giornata

Partita Risultato Avola-Sambiase 1-1 Igea Virtus-Ragusa 3-1 Nissa-Reggina 1-2 Trapani-Castrumfavara 1-1 Vibonese-Gela 1-1 Vigor Lamezia-Enna 3-0 Milazzo-Digiesse PraiaTortora 2-0 (in corso) Licata-Siracusa 2-0 (in corso) Modica-Athletic Palermo Sospesa

Classifica provvisoria

Pos. Squadra Punti 1 Reggina 19 2 Sambiase 17 3 Licata 17 4 Avola 16 5 Vibonese 15 6 Igea Virtus 14 7 Milazzo 13 8 Digiesse PraiaTortora 12 9 Nissa 9 10 Athletic Palermo 8 11 Vigor Lamezia 8 12 Siracusa 7 13 Castrumfavara 7 14 Modica 7 15 Gela 6 16 Trapani 4 17 Ragusa 3 18 Enna 1

Classifica provvisoria basata sui risultati disponibili: Licata-Siracusa e Milazzo-Digiesse PraiaTortora ancora in corso. Athletic Palermo e Modica hanno disputato sette partite. Trapani penalizzato di cinque punti.