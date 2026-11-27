Prosegue la rivoluzione in casa Athletic Club Palermo. Dopo gli addii del dirigente Giorgio Perinetti e del tecnico Giuseppe Ferazzoli, anche Ignacio Lores Varela lascia la società nerorosa, risolvendo il proprio contratto.

Un’altra separazione che si inserisce in una fase di profondi cambiamenti per il club presieduto da Antonio Cottone, impegnato nel girone I del campionato di Serie D.

Nei giorni scorsi era stato Giorgio Perinetti a ufficializzare il proprio addio nel corso di una conferenza stampa. L’esperto dirigente aveva motivato la decisione con esigenze personali e familiari, rinunciando a due anni di contratto. Successivamente era arrivata anche la separazione dall’allenatore Giuseppe Ferazzoli.





Tra i possibili partenti figurava anche Ignacio Lores Varela. Adesso si concretizza anche l’addio dell’esterno offensivo uruguaiano, già protagonista in passato con la maglia del Palermo.

Tre separazioni nel giro di pochi giorni che coinvolgono l’area dirigenziale, la guida tecnica e l’organico della prima squadra.