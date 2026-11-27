Palermo-Benevento, i convocati di Floro Flores: tre assenti tra i giallorossi
Sono 24 i calciatori convocati da Antonio Floro Flores per la sfida contro il Palermo, in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera e valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B.
Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno del lungodegente Pierozzi, il cui rientro è previsto soltanto in primavera. Non figurano nell’elenco dei convocati neanche Talia e Logan.
La formazione sannita, reduce dal successo per 5-0 contro l’Empoli, si presenterà al Barbera con otto attaccanti a disposizione.
Palermo-Benevento, l’elenco completo dei convocati giallorossi
PORTIERI: Esposito, Vannucchi, Sylla.
DIFENSORI: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Romano, Saio, Scognamillo, Sernicola.
CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Mannini, Prisco, Siatounis, Simonetti.
ATTACCANTI: Cherubini, Lamesta, Mignani, Okereke, Salvemini, Schimmenti, Tumminello, Verdi.