La Lega Serie B scende in campo al fianco dell’UNICEF per promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In occasione della 14ª giornata di Serie BKT, tutti gli stadi del campionato cadetto saranno coinvolti nella campagna di sensibilizzazione “Io ci sono – Per ogni bambino”. L’iniziativa interesserà anche il Renzo Barbera, teatro della sfida tra Palermo e Benevento.

Il progetto, realizzato attraverso B4People Impresa Sociale, piattaforma per la sostenibilità sociale e ambientale della Lega Serie B, celebra l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia nel 1991.

La campagna coinvolgerà nel fine settimana anche la Lega Serie A, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle condizioni di milioni di bambini costretti a vivere in contesti caratterizzati da guerre, violenze, povertà ed emergenze climatiche.





Le parole del presidente della Lega Serie B Paolo Bedin

«La tutela dei bambini e il riconoscimento dei loro diritti costituiscono una responsabilità che deve appartenere all’intera società. Rappresentano il nostro futuro e, proprio per questo, abbiamo il dovere di riservare loro attenzione, sensibilità e protezione, affinché possano crescere in un contesto che garantisca loro pari opportunità, sicurezza e dignità. Come Lega Serie B sentiamo forte questa responsabilità e, attraverso B4People Impresa Sociale, vogliamo contribuire a promuovere iniziative che mettano al centro le persone, le comunità e soprattutto le nuove generazioni. Ringraziamo UNICEF per il prezioso e nobile lavoro che porta avanti da sempre a difesa dei diritti dell’infanzia, un impegno di straordinario valore che merita il sostegno e la partecipazione di tutti. Siamo orgogliosi di affiancare questa campagna e di poter mettere la forza, la visibilità e la capacità di coinvolgimento della Serie BKT al servizio di un messaggio così importante: esserci, concretamente, per ogni bambino».

Le dichiarazioni di Stefania Radoccia, presidente dell’UNICEF Italia

«Attraverso la preziosa collaborazione con il mondo del calcio, vogliamo sottolineare l’importanza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in questo importante anniversario. La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata solennemente dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata ratificata in Italia con la legge n. 176. Lo slogan scelto per questa iniziativa, “Io ci sono – Per ogni bambino”, è quanto mai attuale, con milioni di bambini che fuggono da guerre, violenze e disastri causati dalla crisi climatica».

Pigotte, patch e video spot su tutti i campi

Come annunciato dalla Lega Serie B nel comunicato ufficiale del 27 novembre, la campagna sarà promossa attraverso i LED a bordocampo, i maxischermi degli stadi e apposite grafiche televisive trasmesse prima del calcio d’inizio.

I capitani delle due squadre entreranno in campo portando una Pigotta UNICEF, la tradizionale bambola di pezza simbolo dell’organizzazione, che verrà scambiata insieme ai consueti gagliardetti. Le Pigotte saranno successivamente messe all’asta per raccogliere fondi destinati alle attività e ai progetti dell’UNICEF.

Anche gli allenatori e i protagonisti delle interviste pre e postpartita esporranno una patch dedicata all’UNICEF, mentre la Lega Serie B e le società associate diffonderanno contenuti specifici attraverso i propri canali social ufficiali.

L’iniziativa accompagnerà dunque anche Palermo-Benevento, coinvolgendo i protagonisti della sfida del Barbera nella campagna dedicata alla tutela dei più piccoli.