L’Avellino non vuole più recitare il ruolo di sorpresa del campionato. La vittoria conquistata sul campo della Cremonese ha proiettato gli irpini al terzo posto della classifica di Serie B con 22 punti, a otto lunghezze dal Palermo capolista. Come sottolinea Leondino Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport, la formazione di Alessandro Nesta ha acquisito una precisa identità, mostrando concretezza, solidità e capacità di colpire nei momenti decisivi.

Cinque risultati utili consecutivi, sei vittorie nelle prime tredici giornate e due successi di fila rappresentano i numeri della crescita biancoverde. Una scalata costruita soprattutto attraverso l’organizzazione difensiva.

Una difesa da promozione. Come evidenzia Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino può contare sulla seconda migliore retroguardia del campionato, con appena 12 reti subite. Soltanto il Modena, con 11 gol incassati, ha fatto meglio.





Il terzetto composto da Izzo, Venturi ed Enrici garantisce equilibrio e affidabilità, tanto da spingere Nesta a intervenire raramente sulla composizione del reparto. Positivo anche il rendimento del giovane portiere Martinelli, autore di quattro clean sheet in tredici presenze.

A caratterizzare il gioco degli irpini è anche l’intensità nei duelli. L’Avellino guida la graduatoria della Serie B per contrasti effettuati, con 203 interventi vinti. Un dato che testimonia la predisposizione della squadra al pressing e al recupero del pallone.

Ripartenze e cinismo. Nell’analisi di Leondino Pescatore per il Corriere dello Sport, un’altra delle principali armi a disposizione di Nesta è rappresentata dalle transizioni offensive. I biancoverdi riescono a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari, trasformando rapidamente il recupero del pallone in un’occasione da rete.

Emblematico il gol decisivo realizzato allo Zini da Raffaele Russo, il cui ingresso in campo ha cambiato il volto della partita contro la Cremonese. Solidità difensiva, intensità a centrocampo e lucidità nelle ripartenze sono ormai i tratti distintivi della formazione irpina.

A Catanzaro un nuovo esame di maturità. Come ricorda Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino tornerà in campo lunedì alle 20.30 contro il Catanzaro, reduce da due vittorie consecutive.

Per gli uomini di Nesta sarà la seconda trasferta nell’arco di cinque giorni, contro un avversario in salute e in un ambiente particolarmente caldo. Un ulteriore banco di prova per una squadra che si è ormai inserita stabilmente nelle zone alte della classifica.