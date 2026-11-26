Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena a dirigere Palermo-Benevento, sfida valida per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 28 novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera.

Il fischietto toscano ha già diretto i rosanero in sei occasioni tra Serie D, Serie C e Serie B, con un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte.

I primi incroci risalgono alla stagione 2019/2020, quando il Palermo militava in Serie D. In entrambe le occasioni i siciliani uscirono sconfitti: per 1-3 al Barbera contro l’Acireale e per 2-0 in trasferta contro il Licata.





Il primo successo dei rosanero con Crezzini arrivò il 2 maggio 2021, in Serie C, quando il Palermo allora allenato da Giacomo Filippi si impose per 3-1 sul campo della Virtus Francavilla, grazie alla doppietta di Luperini e alla rete di Silipo.

Negativo, invece, il primo precedente in Serie B, nella stagione 2024/2025: il Palermo guidato da Alessio Dionisi venne sconfitto per 1-0 sul campo della Carrarese, con la rete decisiva di Shpendi.

Decisamente più positivi gli ultimi due incroci, entrambi risalenti alla passata stagione. Il 21 febbraio 2026 i rosanero superarono il Südtirol per 3-0 al Barbera, mentre il 5 aprile arrivò un altro successo casalingo, per 2-0 contro l’Avellino.

Il Palermo ritrova dunque Crezzini dopo due vittorie consecutive, entrambe ottenute davanti al proprio pubblico e senza subire reti.

TUTTI I PRECEDENTI DI CREZZINI CON IL PALERMO

Palermo-Acireale 1-3 (Serie D 2019/2020)

Licata-Palermo 2-0 (Serie D 2019/2020)

Virtus Francavilla-Palermo 1-3 (Serie C 2020/2021)

Carrarese-Palermo 1-0 (Serie B 2024/2025)

Palermo-Südtirol 3-0 (Serie B 2025/2026)

Palermo-Avellino 2-0 (Serie B 2025/2026)

Il bilancio complessivo: 6 partite, 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte.