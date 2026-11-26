Joel Pohjanpalo torna a esultare e mette fine al digiuno realizzativo più lungo della sua esperienza in campionato con la maglia del Palermo. Contro il Südtirol, il centravanti finlandese ha ritrovato la via del gol, rispondendo alle critiche delle ultime settimane. Come sottolinea Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, una rete liberatoria non soltanto per l’attaccante, ma anche per una squadra che punta sulle sue qualità realizzative per raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie A.

Il numero 20 rosanero non segnava da sei giornate consecutive, un periodo di astinenza mai registrato prima in campionato dal suo arrivo a Palermo. Nella passata stagione, infatti, Pohjanpalo era rimasto a secco per cinque partite, tornando al gol nella sesta. Anche nella stagione del suo trasferimento dal Venezia aveva attraversato un digiuno di cinque gare di campionato, diventate sei considerando anche il playoff contro la Juve Stabia.

Pohjanpalo decisivo anche senza segnare





Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nonostante la mancanza di gol, il centravanti finlandese ha continuato a fornire un contributo importante alla manovra offensiva del Palermo, attraverso assist, recuperi e giocate capaci di favorire gli inserimenti dei compagni.

Emblematico quanto accaduto proprio contro il Südtirol, quando un pallone recuperato da Pohjanpalo ha dato origine all’azione culminata con la rete del 3-0 firmata da Vavassori.

Con il gol realizzato martedì, il finlandese è salito a quota tre reti in campionato e sei complessive in stagione, considerando anche le tre marcature in Coppa Italia. A queste si aggiungono quattro assist, tre in Serie B e uno nella competizione nazionale.

Numeri che, come rimarca Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, confermano la centralità di Pohjanpalo nel sistema offensivo di Filippo Inzaghi, nonostante una prolificità inferiore rispetto alle aspettative.

Il Südtirol è la vittima preferita del finlandese

Per interrompere un digiuno che durava dal 10 ottobre, giorno della trasferta contro l’Empoli, Pohjanpalo ha scelto un avversario contro il quale ha spesso trovato la via della rete.

Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Südtirol rappresenta infatti la vittima preferita dell’attaccante finlandese, arrivato a quota sei gol contro la formazione altoatesina.

Il Palermo ritrova così anche le reti del proprio centravanti, un segnale importante per Inzaghi e per un reparto offensivo già trascinato dagli straordinari numeri di Johnsen e Vavassori.