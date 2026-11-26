Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a riscrivere la storia rosanero. Con 30 punti conquistati nelle prime 13 giornate di campionato, il tecnico ha stabilito un nuovo primato nella storia del club in Serie B, superando tutti i suoi predecessori. Come evidenzia il Corriere dello Sport, mai il Palermo aveva ottenuto un rendimento così importante a questo punto del torneo cadetto.

Il precedente record apparteneva alla squadra allenata da Carlo Rigotti nella stagione 1955/56, con 27 punti ricalcolati secondo l’attuale sistema di assegnazione. Nelle stagioni 2003/04 e 2018/19, invece, i rosanero erano arrivati a quota 26. Significativo anche il confronto con lo scorso campionato, quando lo stesso Inzaghi aveva conquistato 20 punti dopo 13 giornate. Adesso sono dieci in più, mentre il vantaggio sulla terza classificata è salito a nove lunghezze.

Palermo, soltanto il Genoa ha fatto meglio





Come riportato dal Corriere dello Sport, con le dieci giornate di questo campionato sono diventati 137 i turni nella storia della Serie B con il Palermo capolista solitario. Un dato che proietta la società rosanero al secondo posto nella speciale graduatoria delle 79 squadre che almeno una volta hanno occupato in solitaria la vetta del campionato cadetto.

Il Palermo ha superato il Brescia, fermo a 136 giornate, e adesso è preceduto soltanto dal Genoa, che guida questa particolare classifica con 151 turni da capolista solitario.

Attacco implacabile e Barbera fortino

Il Corriere dello Sport evidenzia anche la straordinaria continuità realizzativa della formazione rosanero. Il Palermo va a segno da 14 partite consecutive, nelle quali ha collezionato dieci vittorie, tre pareggi e una sconfitta, realizzando complessivamente 32 reti e subendone 16. L’ultima gara senza gol risale allo 0-3 rimediato a Catanzaro il 17 maggio, in occasione dei playoff.

Ancora più impressionante il rendimento casalingo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sono 20 le partite interne consecutive nelle quali il Palermo ha trovato la via del gol, con un bilancio di 19 vittorie, un pareggio, 50 reti realizzate e appena 12 subite.

L’ultimo passo falso interno risale al 28 ottobre 2025, quando il Monza si impose per 3-0 al Renzo Barbera. Da allora, i rosanero hanno costruito una striscia positiva che testimonia la forza della squadra di Inzaghi davanti al proprio pubblico.