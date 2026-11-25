Il Palermo torna alla vittoria travolgendo il Südtirol per 4-1 al Renzo Barbera. Nelle pagelle firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il migliore in campo è Dennis Johnsen, premiato con un 8 dopo la doppietta realizzata contro gli altoatesini.

Ottima anche la prestazione di Dominic Vavassori, che conquista un 7,5. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il giovane talento rosanero si distingue per lo splendido assist di tacco per Pohjanpalo e per l’ottavo gol in campionato.

Voto 7 per Pohjanpalo e Inzaghi, mentre tutti i titolari raggiungono almeno il 6,5 nelle valutazioni di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia.





Di seguito tutte le pagelle firmate da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia.

PERIN 6,5 – Il clean sheet proprio non vuole arrivare, anche stavolta è costretto ad arrendersi senza colpe. Prima, però, due parate da fenomeno su Anghelè e Okoro. Sicura anche quella su Brik quando la partita è ancora calda.

CASSANDRO 6,5 – Una serata completamente diversa dall’ultima di Catanzaro. Il Dorval della situazione dovrebbe essere Vasic, ma stavolta non c’è partita. È lui a stravincere il duello con l’ex rosanero. E visto che ci sono anche spazi interessanti, si butta dentro con continuità. Suo il primo tiro della partita, sua l’azione insistita che porta alla punizione da cui nasce il gol dei titoli di coda.

PEDA 6,5 – Duello tutto fisico con Okoro e il cliente si rivela scomodo perché è un armadio. Di fatto, però, non gli concede possibilità di girarsi e concludere a rete. Quando si passa a tre, non soffre più. Sul gol non ha colpe specifiche.

CECCARONI 6,5 – Anche lui ha qualcosa da farsi perdonare e ci riesce grazie ad una partita attenta. Anghelè gira largo, evitando di dargli punti di riferimento, ma quando si avvicina, lui riesce ad anestetizzarlo. Preciso palla al piede, ancora più a suo agio quando Inzaghi decide di giocare a tre.

AUGELLO 6,5 – Riaccende il motorino come sempre aveva fatto prima di Catanzaro. Sfreccia sulla fascia, funziona alla grande l’intesa con Johnsen che più volte lo lancia sulla corsa. Mette in mezzo tanti palloni interessanti. Unico neo il gol: nasce dalla sua fascia.

SEGRE 6,5 – Movimento perpetuo, ma soprattutto utile. Parte dal centro, poi all’improvviso si sposta sulla fascia. Sue le prime sgasate a destra. Utilissimo in fase di copertura, anche lui aggredisce e recupera tanti palloni. Manna dal cielo, perché così il gioco è sempre nelle mani di chi deve comandare, cioè il Palermo.

RANOCCHIA 6,5 – C’è Rispoli alle sue costole, trova il modo per levarselo di torno arretrando qualche metro o decentrandosi. Gioca un numero infinito di palloni, tenta imbucate intelligenti e mette Johnsen nelle condizioni di chiudere la partita.

(38’ st) GYASI SV.

VAVASSORI 7,5 – Il tacco con cui libera Pohjanpalo in area vale il prezzo del biglietto. Siccome non è contento, si mette anche in proprio con un altro gol da attaccante vero. Secondo consecutivo, il sesto nelle ultime sei partite e l’ottavo in campionato. Chapeau.

(18’ st) MAGNANI 6 – Contribuisce ad alzare il muro.

HERNANI 6,5 – Tarantolato, sporca una miriade di pallone, ne gioca una quantità incredibile e soprattutto borseggia la palla a Rispoli che poi trasforma in assist per Johnsen. Da quel momento un crescendo, è ovunque e anche, anche nel terzo gol tutto inizia da lui. Nella ripresa inizia un po’ molle, prima si fa bruciare da Brik, poi non contrasta come dovrebbe Rispoli sul gol. Poi va fuori.

(18’ st) GOMES 6 – Corsa e anche due tiri, spezzone positivo.

JOHNSEN 8 – Riecco la versione più bella. Straripante sulla corsa, imprendibile nell’uno contro uno sia per Molina che per il povero Pellini. Il primo gol è uno «swing» perfetto, il secondo un «putt» lunghissimo sul secondo palo, il contatore dice nove. Il resto sono pennellate d’autore. Dipinge anche nelle giocate che portano ai gol dei compagni.

(27’ st) STREFEZZA 6 – Un paio di sgasate, si vede che ha una voglia matta. Bentornato.

POHJANPALO 7 – Torna titolare e soprattutto torna ad esultare dopo un mese e mezzo. Mette fine al digiuno con un gol dei suoi, sulla magia di Vavassori si gira in area come un ballerino ed impallina Plizzari. Voglia e grinta delle belle giornate: corre anche all’indietro, lega il gioco e pressa alto. Il tris nasce da una sua furbata nell’area avversaria.

(27’ st) GABRIELLONI 6 – Si batte come tutti.

ALLENATORE INZAGHI 7 – Catanzaro può essere messo alla voce incidente di percorso. Disegna la squadra giusta, ci sono corsa e anche idee. In più l’approccio è giusto. Quando capisce che si sta rischiando qualcosa, passa a 3 dietro. Bravo.

ARBITRO DI LORETO 6,5 – Arbitraggio moderno ed equo. Bravo ad assolvere il contatto fra Hernani e Rispoli nell’azione del primo gol, troppo poco per fischiare.