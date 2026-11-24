Al termine della vittoria per 4-1 contro il Südtirol, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera. L’allenatore rosanero ha elogiato la reazione della squadra dopo la sconfitta di Catanzaro, soffermandosi anche sulle condizioni degli infortunati, sul ritorno al gol di Pohjanpalo e sulla Curva Nord nuovamente unita.

Sulla reazione della squadra: «Ero abbastanza tranquillo perché questa squadra ci ha abituato a grandissime cose. Oggi si meritano un grande applauso, anche perché siamo in 16 da parecchio tempo e facciamo finta di niente. Giocano sempre gli stessi, con caparbietà e voglia. Una partita si può perdere. Oggi faccio un applauso a questa squadra perché sono incredibili. Ogni tanto andrebbero anche elogiati, senza montarsi la testa».

Sulle condizioni di Palumbo e Barba: «Palumbo sta bene, il rientro è imminente. Valutiamo se portarlo in panchina sabato, così come quello di Barba».





Sull’andamento della partita: «So bene che le partite non sono mai chiuse e non volevo che si riaprisse la partita. Siamo partiti con grande voglia e mentalità. Abbiamo dimostrato che Catanzaro è solo una parentesi. È chiaro che sul 3-0 mentalmente si può mollare ed è un attimo che si riapre la partita. Abbiamo visto le difficoltà di oggi. Non facciamo l’errore di pensare che sia tutto facile».

Su Pisa-Modena: «Domani guardo Diretta Gol e mi diverto».

Sul rendimento casalingo e sul ritorno al gol di Pohjanpalo: «Questa squadra ci ha abituato a essere così. Se in casa giochi 22 partite e ne vinci 21, siamo abituati a partite come quella di oggi. Qualche inciampo capita. Sono contento per Pohjanpalo, ma non c’è bisogno di elogiarlo: sarà il nostro capocannoniere a fine campionato. L’ho risparmiato a Catanzaro perché lo volevo fresco oggi e sabato. È tornato a fare quello che ha sempre fatto».

Sulla sconfitta di Catanzaro e sulla Curva Nord unita: «A Catanzaro è subentrato il fatto che non si possono vincere tutte. A Catanzaro, al di là del risultato che ci penalizza, la squadra per sessanta minuti aveva la partita in mano. Pensavamo di pareggiarla e volevo vincerla. La prestazione c’era stata. Oggi ero molto sereno, sapevo che non avrebbero tradito la gente. La curva è stata straordinaria, vederla unita a cantare in quel modo è stato straordinario».