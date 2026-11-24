Il Palermo scende già in campo. Tre giorni dopo la sconfitta di Catanzaro i rosanero di Filippo Inzaghi cercano l’immediato riscatto contro il Sudtirol, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica.

Tornano dal primo minuto Jacopo Segre e Joel Pohjanpalo, mentre sulla trequarti spazio a Vavassori, Hernani e Johnsen. La novità più importante riguarda Gabriel Strefezza, che torna a disposizione e figura in panchina insieme a Luca Mazzitelli. Presenti anche i giovani Bertolino e Sciortino. Nel Südtirol di Davide Possanzini spazio dal primo minuto all’ex rosanero Aljosa Vasic.

Ecco la cronaca testuale del match:





PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre (C), 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo. A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 7 Strefezza, 11 Gyasi, 30 Bertolino, 35 Sciortino, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SÜDTIROL: 22 Plizzari, 5 Tronchin, 10 Rispoli, 14 Vasic, 17 Anghelè, 19 Pellini, 27 Stabile, 46 Brik, 55 Giorgini, 79 Molina (C), 90 Okoro. A disposizione: 12 Vadjunec, 28 Cragno, 3 Veroli, 8 Pyyhtia, 9 Burnete, 11 Lopes, 21 Tait, 23 Federico Davi, 24 Simone Davi, 25 Mixtur, 39 Iuliano, 80 Schrott. Allenatore: Davide Possanzini.

ARBITRO: Marco Di Loreto (Terni). Assistenti: Alessandro Costanzo (Orvieto) e Francesco Luciani (Milano). Quarto ufficiale: Livio Marinelli (Tivoli). VAR: Alessandro Prontera (Bologna). AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

NOTE:

MARCATORI: