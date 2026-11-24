Palermo-Südtirol, i convocati di Inzaghi
Il Palermo si prepara a tornare in campo dopo la prima sconfitta stagionale rimediata sul campo del Catanzaro. Questa sera, alle ore 20, i rosanero affronteranno il Südtirol allo stadio Renzo Barbera, nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.
La squadra di Filippo Inzaghi vuole ritrovare immediatamente la vittoria, consolidare il primato in classifica e raggiungere quota 30 punti, sfruttando la spinta di quasi 30mila tifosi e di una Curva Nord che tornerà a cantare unita.
Il tecnico rosanero deve ancora fare i conti con l’emergenza infortuni che limita le possibilità di turnover, in una settimana caratterizzata da tre impegni ravvicinati.
Al termine della rifinitura, il Palermo FC ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la sfida contro la formazione allenata da Davide Possanzini.
Di seguito l’elenco dei convocati del Palermo:
Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Sudtirol, in programma oggi alle ore 20.00:
1 Perin
3 Augello
6 Gomes
7 Strefezza
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
29 Peda
30 Bertolino
32 Ceccaroni
35 Sciortino
36 Mazzitelli
84 Cassandro
96 Magnani
99 Gabrielloni