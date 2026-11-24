Una serata destinata a segnare un nuovo capitolo nella storia del tifo rosanero. In occasione della sfida tra Palermo e Südtirol, in programma questa sera alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera, i gruppi ultras della Curva Nord torneranno a tifare insieme nel settore superiore, sotto un unico nome e un’unica bandiera.

Attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, la Curva Nord 12 Palermo ha celebrato questo importante momento per il movimento ultras rosanero.

«E così ha inizio! Il giorno in cui ogni anima Ultras farà sentire la propria voce all’unisono dalla Curva Nord Superiore, sotto un unico nome, sotto la stessa bandiera, con un unico scopo, è arrivato!





Lì, dove tutto ha avuto inizio e dove tutto ritorna… dove vecchie e nuove generazioni continueranno a sostenere questi colori… nel cuore pulsante del Barbera, oggi si fa la storia.

Alziamo le vele e salpiamo verso nuovi orizzonti e nuove conquiste… il vento della storia soffia su di noi.

AVANTI TUTTA CURVA NORD!».

Un messaggio che sancisce l’inizio di un nuovo percorso, nel segno dell’unione tra vecchie e nuove generazioni del tifo organizzato palermitano.

La riunificazione avverrà in una cornice di pubblico straordinaria: il Palermo ha già annunciato il raggiungimento di quota 29.134 spettatori e il tutto esaurito in Curva Nord.

Anche Filippo Inzaghi, alla vigilia della partita, aveva sottolineato l’importanza di ritrovare una curva pronta a cantare tutta insieme.

Questa sera, oltre alla ricerca del riscatto sportivo dopo la sconfitta di Catanzaro, il Barbera vivrà dunque un momento particolarmente significativo per la storia del tifo rosanero.