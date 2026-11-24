Palermo e Südtirol arrivano alla sfida di questa sera, in programma alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera, con stati d’animo differenti. Gli altoatesini hanno interrotto un digiuno di vittorie durato due mesi battendo la Cremonese, mentre i rosanero sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, maturata sul campo del Catanzaro.

Come sottolinea il Corriere dell’Alto Adige, la voglia di riscatto della squadra di Filippo Inzaghi potrebbe rappresentare un’ulteriore difficoltà per la formazione di Davide Possanzini, chiamata a confermare quanto di positivo mostrato nell’ultimo turno di campionato.

Possanzini punta sulla mentalità del suo Südtirol

Gli altoatesini dovranno fare a meno dello squalificato Stivanello, ma ritroveranno Aljosa Vasic. L’aspetto più importante sarà però mantenere la capacità di soffrire e lottare senza rinunciare alla propria identità di gioco.





«Dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro, essere umili e pensare che se dopo una vittoria puoi sentirti forte, magari la prossima volta potresti ritrovarti in difficoltà e pensare che sia tutto sbagliato. Serve equilibrio, quello che abbiamo dimostrato di avere in questo periodo», aveva dichiarato Possanzini dopo il successo contro la Cremonese.

Südtirol, Vasic verso una maglia da titolare

Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Alto Adige, Possanzini potrebbe riproporre un particolare 4-2-3-1 in fase di possesso, con Molina chiamato ad alternarsi tra il ruolo di terzino destro e quello di centrocampista.

Sulla corsia sinistra dovrebbe essere confermato Simone Davi, protagonista di una buona prestazione contro la Cremonese.

Vasic dovrebbe invece riprendersi una maglia da titolare a discapito del giovane Schrott, mentre Burnete dovrebbe essere regolarmente disponibile dopo i crampi accusati nell’ultima partita.

Nonostante il calendario caratterizzato da tre impegni ravvicinati, Possanzini potrebbe affidarsi alla migliore formazione possibile, senza ricorrere a particolari rotazioni.

Palermo, attenzione al ritorno di Pohjanpalo

Il Corriere dell’Alto Adige evidenzia come una delle priorità del Südtirol sarà quella di organizzare una fase difensiva particolarmente attenta, considerando il ritorno dal primo minuto di Joel Pohjanpalo.

Il centravanti finlandese guiderà l’attacco rosanero davanti a circa trentamila spettatori, pronti a sostenere la squadra nella ricerca dell’immediato riscatto.

Già dopo la sconfitta di Catanzaro, Filippo Inzaghi aveva espresso la volontà di tornare subito in campo:

«Prima o poi doveva arrivare la sconfitta. Speravamo il più lontano possibile, però questo non può cancellare tutto quello che di buono sta facendo questa squadra. Il Südtirol ha battuto la Cremonese e ha pareggiato a Pisa, però non ci interessa. Noi giochiamo davanti al nostro stadio e abbiamo voglia subito di tornare in campo e vincere».

Pronostico favorevole al Palermo, ma il Südtirol vuole sorprendere

Secondo l’analisi del Corriere dell’Alto Adige, il pronostico della vigilia appare nettamente favorevole alla capolista. Tuttavia, i segnali di ripresa mostrati dalla formazione di Possanzini contro la Cremonese non devono essere sottovalutati.

Il Südtirol proverà a confermare i progressi dell’ultimo turno, mentre il Palermo cercherà di trasformare la voglia di riscatto e la spinta del Barbera in una vittoria.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20, con diretta televisiva su DAZN e LaB Channel.