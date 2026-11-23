Il Palermo si prepara a tornare in campo dopo la prima sconfitta stagionale, rimediata sabato contro il Catanzaro. Domani, martedì 24 novembre, alle ore 20, la squadra di Filippo Inzaghi ospiterà il Südtirol allo stadio Renzo Barbera, con l’obiettivo di ritrovare immediatamente la vittoria e consolidare il primato in classifica.

In vista della sfida, le quote proposte dai principali bookmaker indicano i rosanero come netti favoriti. Il successo casalingo del Palermo viene infatti offerto a una quota media di 1,44, mentre il pareggio si attesta a 4,43 e la vittoria del Südtirol raggiunge una media di 6,38.

Analizzando nel dettaglio le valutazioni degli operatori, Bet365 propone la vittoria del Palermo a 1,45, il pareggio a 4,33 e il successo degli altoatesini a 6,25. Quote simili per SNAI, che offre il segno 1 a 1,45, la X a 4,50 e il segno 2 a 6,50.





Per StarVegas, invece, la vittoria dei rosanero è quotata 1,47, il pareggio 4,55 e il successo esterno del Südtirol 6,40. Le stesse valutazioni vengono proposte da AdmiralBet, con l’1 a 1,47, la X a 4,55 e il 2 a 6,40.

Leggermente differenti le quote di Betflag, che propone il successo della squadra di Inzaghi a 1,43, il pareggio a 4,60 e la vittoria degli ospiti a 6,50. Anche Lottomatica offre il segno 1 a 1,43, la X a 4,60 e il segno 2 a 6,50.

Per NetBet, il Palermo vincente è quotato 1,45, il pareggio 4,50 e il successo del Südtirol 6,40. Quote più basse per la vittoria rosanero su 888sport, che propone il segno 1 a 1,38, mentre il pareggio è offerto a 4,10 e la vittoria degli altoatesini a 6,25.

Infine, LeoVegas quota il successo del Palermo a 1,40, il pareggio a 4,20 e la vittoria del Südtirol a 6,25.

Nel complesso, le valutazioni dei nove operatori evidenziano una netta preferenza per il Palermo. La quota più alta per il successo rosanero è di 1,47, proposta da StarVegas e AdmiralBet, mentre quella più bassa è di 1,38 su 888sport.

Per quanto riguarda il pareggio, la quota massima raggiunge 4,60 su Betflag e Lottomatica, mentre il successo del Südtirol arriva fino a 6,50 su SNAI, Betflag e Lottomatica.

I bookmaker, dunque, si aspettano una reazione della formazione di Inzaghi dopo il passo falso di Catanzaro. Il Südtirol, reduce dalla vittoria contro la Cremonese, proverà però a sovvertire i pronostici e a conquistare un risultato positivo al Renzo Barbera.

Quote rilevate il 23 novembre 2026, soggette a variazioni prima del calcio d’inizio.