La prima sconfitta stagionale del Palermo non deve mettere in discussione le certezze costruite dalla squadra di Filippo Inzaghi, ma il 3-1 subito a Catanzaro ha evidenziato alcune problematiche sulle quali sarà necessario intervenire. Dopo sei mesi di imbattibilità, i rosanero sono tornati a perdere proprio sul campo dell’ultima sconfitta, quella del 17 maggio scorso nei playoff.

È quanto emerge dall’analisi di Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, che individua nello spirito combattivo, nella copertura delle fasce e nella tenuta difensiva gli aspetti da migliorare per continuare a inseguire la promozione.

Palermo, lo spirito da battaglia è la prima cosa da recuperare

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, una battuta d’arresto può essere fisiologica nel corso di un campionato, soprattutto per una squadra che deve fare i conti con numerose assenze.





Tra gli indisponibili figurano giocatori importanti come Bani, Strefezza e Palumbo, la cui mancanza condiziona inevitabilmente le possibilità di scelta di Inzaghi.

Il problema, però, non riguarda soltanto gli uomini a disposizione.

Secondo l’analisi del quotidiano, il Palermo sembra affidarsi eccessivamente alle proprie qualità tecniche, ricercando talvolta giocate elaborate che finiscono per favorire gli avversari.

A Catanzaro questa tendenza è emersa soprattutto nella ripresa, quando due palloni persi da Segre e Johnsen hanno dato origine alle azioni delle reti decisive dei calabresi.

Errori commessi da due giocatori che nelle precedenti partite erano stati tra i protagonisti del percorso rosanero.

Difesa Palermo, i numeri evidenziano le difficoltà

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Paolo Vannini, pone particolare attenzione alla fase difensiva.

Il Palermo ha subito almeno un gol nelle ultime cinque partite, incassando complessivamente sette reti nelle tre trasferte più recenti.

Ancora più significativo il dato relativo alle porte inviolate: appena due nelle prime dodici giornate di campionato.

Numeri che evidenziano una fragilità da correggere, soprattutto considerando l’impostazione offensiva della squadra di Inzaghi.

Il Palermo riesce a essere particolarmente pericoloso quando ha il possesso del pallone, ma concede troppo spazio alle ripartenze avversarie.

Una difficoltà che emerge soprattutto sulle corsie laterali, dove l’atteggiamento offensivo degli esterni può lasciare scoperta la difesa.

Vavassori e Johnsen offensivi, ma sulle fasce serve maggiore equilibrio

L’analisi di Vannini si concentra anche sulle caratteristiche dei giocatori impiegati sulle corsie esterne.

Vavassori e Johnsen garantiscono qualità, imprevedibilità e capacità di creare occasioni nella metà campo avversaria, ma non è semplice chiedere loro un lavoro continuo di copertura per tutti i novanta minuti.

Contro il Catanzaro, Dorval ha sfruttato ripetutamente gli spazi sulla fascia, mettendo in difficoltà la retroguardia rosanero.

Non si tratta, secondo il quotidiano, di un problema emerso soltanto al Ceravolo: anche nelle precedenti partite gli avversari erano riusciti a creare situazioni pericolose attraverso le iniziative dei propri esterni.

Per il Palermo diventa quindi fondamentale trovare un maggiore equilibrio tra la spinta offensiva e la protezione della difesa, senza rinunciare alle caratteristiche che hanno permesso alla squadra di conquistare il primo posto.

Giovane troppo libero, manca reattività in area

Un altro aspetto evidenziato dal Corriere dello Sport di Paolo Vannini riguarda la reattività difensiva.

In occasione del primo gol del Catanzaro, Giovane ha avuto troppo spazio per ricevere il pallone, controllarlo e concludere verso la porta dall’interno dell’area.

L’ex rosanero, che nella scorsa stagione aveva attirato l’attenzione di Inzaghi, è stato protagonista anche dell’azione che ha portato alla seconda rete calabrese.

Due situazioni che confermano la necessità di migliorare attenzione, posizionamento e capacità di intervento nei momenti decisivi.

Due gare al Barbera in cinque giorni: Inzaghi punta sul fattore campo

Il Palermo avrà subito l’opportunità di reagire, potendo contare sul sostegno del proprio pubblico.

Dopo aver disputato cinque delle ultime sette partite in trasferta, la capolista affronterà due impegni casalinghi nell’arco di cinque giorni.

Un calendario che potrebbe favorire il ritorno alla vittoria e consentire alla squadra di recuperare fiducia.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non appare probabile un cambiamento del modulo tattico da parte di Inzaghi.

Il tecnico potrebbe piuttosto intervenire sulle distanze tra i reparti e sugli equilibri complessivi della squadra.

Resta però un interrogativo importante, legato alla condizione fisica dei rosanero. La freschezza atletica rappresenta infatti uno degli aspetti centrali da valutare in questa fase della stagione.

La sconfitta di Catanzaro non cancella quanto costruito finora, ma rappresenta un segnale da non sottovalutare. Per mantenere il primato e continuare la corsa verso la Serie A, il Palermo dovrà ritrovare soprattutto intensità, attenzione e spirito da battaglia.