Partita spettacolare tra Atalanta e Inter, con le due formazioni sul 4-4 nei minuti di recupero. I nerazzurri di Cristian Chivu, trascinati dalla tripletta di Francesco Pio Esposito, sembravano avere la vittoria in pugno, ma la formazione bergamasca è riuscita a completare una clamorosa rimonta grazie al calcio di rigore trasformato da Franck Kessié al 91′.

L’Inter parte forte e sblocca il risultato al 16′ con Pio Esposito, bravo a sfruttare un pallone vagante e a battere Sportiello con una conclusione rasoterra. Al 33′ arriva il raddoppio, ancora con il giovane attaccante, che svetta di testa su calcio d’angolo battuto da Dimarco e firma lo 0-2. Nello stesso minuto Chivu è costretto a rinunciare all’infortunato Calhanoglu, sostituito da Sucic. L’Atalanta reagisce immediatamente e al 35′ accorcia le distanze con Elmas, che approfitta di un pallone vagante in area e supera Josep Martinez. Il primo tempo si chiude così sull’1-2.

Nella ripresa l’Inter trova subito il terzo gol: al 52′ Thuram serve Pio Esposito, che firma la tripletta personale con una precisa conclusione. La formazione bergamasca, però, non si arrende e al 72′ De Ketelaere riapre la partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zalewski.





Al 74′ un fallo di mano di Zappacosta provoca un calcio di rigore in favore dell’Inter, trasformato al 77′ da Sucic con una conclusione nell’angolino basso. Tre minuti più tardi, all’80’, De Ketelaere trova la doppietta personale sfruttando un assist di Jonathan Rowe e una deviazione che sorprende Martinez, portando il risultato sul 3-4.

Nel finale l’Atalanta aumenta la pressione e all’87’ sfiora il pareggio con Pasalic, ma Martinez si supera respingendo la conclusione. La svolta arriva al 91′, quando un fallo di mano di Bastoni porta Maresca ad assegnare un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto Kessié non sbaglia, spiazzando Martinez con una conclusione nell’angolino basso e firmando il clamoroso 4-4.Una sfida ricca di emozioni, con l’Inter che vede sfumare il successo proprio nei minuti di recupero e l’Atalanta capace di rimontare per tre volte il doppio svantaggio.

Classifica Serie A

1. Lazio – 32

2. Roma – 30

3. Inter – 29

4. Milan – 27

5. Como – 26

6. Juventus – 21

7. Frosinone – 20

8. Napoli – 18

9. Bologna – 18

10. Genoa – 16

11. Cagliari – 16

12. Atalanta – 15

13. Torino – 14

14. Lecce – 10

15. Fiorentina – 9

16. Parma – 8

17. Sassuolo – 8

18. Monza – 7

19. Udinese – 6

20. Venezia – 6