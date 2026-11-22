Serie B, Arezzo-Padova 1-1: gli highlights del match
Termina in parità il posticipo della 12ª giornata di Serie BKT tra Arezzo e Padova. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Mancuso, ma nella ripresa Artistico firma il gol dell’1-1.
Si conclude con un pareggio per 1-1 la sfida tra Arezzo e Padova, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT. Partenza sprint dei padroni di casa, che sbloccano il risultato dopo appena tre minuti grazie a Mancuso. L’attaccante sfrutta una sponda aerea di Tavernelli e, con un preciso sinistro al volo, porta avanti l’Arezzo.
Il Padova prova a reagire, costruendo diverse occasioni per ristabilire la parità. Il gol del pareggio arriva al 70′, quando Artistico controlla un lancio di Pompetti e spedisce il pallone sotto la traversa, firmando l’1-1.
Le due formazioni si dividono così la posta in palio, conquistando un punto ciascuna.