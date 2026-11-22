Amarezza nelle parole di Calabro, che analizza l’atteggiamento del Padova e non nasconde la propria insoddisfazione per la prestazione della squadra.

Il tecnico del Padova, Calabro, esprime il proprio disappunto, soffermandosi in particolare sull’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori. «Ho la sensazione che la squadra si sia accontentata. Ne parlerò coi ragazzi», ha dichiarato l’allenatore.

Parole che evidenziano la volontà del tecnico di confrontarsi con il gruppo per analizzare quanto accaduto e comprendere le ragioni dell’atteggiamento osservato.





Queste le sue dichiarazioni:

«Non mi è piaciuto l’approccio iniziale, che comincia a essere una cosa da analizzare, perché ci preclude la possibilità di fare un altro tipo di partita. Devo analizzare questo aspetto, che mi fa molto arrabbiare, e che penso faccia arrabbiare anche i ragazzi. Certo, la squadra è stata molto brava, non era semplice fare punti dopo essere andati sotto subito, ma la sensazione che ho avuto è che la squadra si sia accontentata. Dovrò parlarne con i ragazzi».