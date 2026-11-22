Catanzaro-Palermo, Pecorino esulta sui social: «Una vittoria di squadra, un gol che significa tanto»
Emanuele Pecorino celebra sui social la vittoria del Catanzaro contro il Palermo. L’attaccante giallorosso, protagonista del successo per 3-1 al Nicola Ceravolo, ha pubblicato su Instagram un messaggio carico di soddisfazione dopo aver contribuito al risultato con la rete del momentaneo 2-1.
Un gol particolarmente significativo per il calciatore, originario di Catania, arrivato in una partita importante per il Catanzaro, capace di interrompere l’imbattibilità stagionale della formazione allenata da Filippo Inzaghi.
Pecorino: «Certe emozioni valgono ancora di più»
Attraverso il proprio profilo Instagram, Emanuele Pecorino ha commentato così la vittoria contro il Palermo:
«Dopo i momenti difficili, certe emozioni valgono ancora di più. Una vittoria di squadra, un gol che significa tanto. 🥂🦅💛❤️⚔️».
Parole che esprimono la soddisfazione dell’attaccante dopo il successo ottenuto davanti al pubblico del Ceravolo.
Pecorino è stato decisivo nella ripresa, quando ha ribadito in rete una respinta di Perin sulla conclusione ravvicinata di Giovane, riportando avanti il Catanzaro dopo il pareggio realizzato da Vavassori.
La formazione di Michele Mignani ha successivamente chiuso la partita con la rete di Mosti, conquistando tre punti preziosi contro la capolista.
Per Pecorino, dunque, una giornata da ricordare, celebrata con un messaggio che sottolinea il valore personale e collettivo della vittoria.
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