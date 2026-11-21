Serie B, Empoli-Pisa 0-1 all’intervallo: Pittarello colpisce dopo due minuti, nerazzurri avanti nel derby
Si chiude sul risultato di 0-1 il primo tempo del derby toscano tra Empoli e Pisa. A decidere momentaneamente la sfida è la rete di Pittarello dopo appena due minuti di gioco. I padroni di casa provano a reagire, ma gli ospiti si rendono più volte pericolosi.
Il Pisa chiude in vantaggio il primo tempo del derby contro l’Empoli, grazie alla rete realizzata da Filippo Pittarello dopo appena due minuti. La formazione allenata da Paolo Bianco parte fortissimo e trova immediatamente il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tramoni. Correia fa da sponda sul secondo palo per Pittarello, che controlla di petto e gira il pallone sotto la traversa, battendo Seghetti.
L’Empoli di Andreoletti prova a reagire e al 15′ costruisce la sua migliore occasione: Distefano serve Shpendi all’interno dell’area, ma l’attaccante trova la risposta di Scuffet, bravo a evitare il pareggio. Il Pisa continua però a rendersi pericoloso. Al 17′ Angori calcia sull’esterno della rete, mentre al 22′ Marras sfiora il raddoppio con una conclusione mancina che termina di poco a lato. Al 26′ è Leris, di testa, ad andare vicino al secondo gol.
Al 32′ altro brivido per i padroni di casa: sugli sviluppi di un corner, una deviazione di Corrado rischia di trasformarsi in autorete, ma Seghetti riesce a intervenire in due tempi. Nel finale della prima frazione, al 38′, Pittarello sfiora la doppietta dopo una bella combinazione con Moreo. Al 41′ è invece Tramoni a impegnare Seghetti con una conclusione da posizione defilata.
Il primo tempo si chiude così con il Pisa avanti 1-0, grazie al gol lampo di Pittarello. L’Empoli sarà chiamato a reagire nella ripresa per provare a ribaltare il risultato del derby.