Il tecnico della Juve Stabia analizza la sconfitta per 2-0 contro il Modena, sottolineando la buona prestazione dei suoi soprattutto nel primo tempo. Preoccupazione anche per le condizioni di Bettella e Douglas, usciti acciaccati dalla sfida.

La Juve Stabia esce sconfitta dalla trasferta contro il Modena, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Ambrosino e Bozhanaj. Un risultato che lascia l’amaro in bocca al tecnico De Giorgio, soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dalla propria squadra, ma consapevole degli errori commessi nella ripresa.

Al termine dell’incontro, l’allenatore delle Vespe ha analizzato la prestazione, soffermandosi anche sulle condizioni fisiche di Bettella e Douglas e sulle prospettive della squadra in campionato.





Di seguito le dichiarazioni riportate da Vivicentro.it e riprese da PianetaSerieB.

L’ANALISI DELLA SCONFITTA CONTRO IL MODENA

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, è stata una bella partita tra due squadre che giocavano a calcio. Noi abbiamo avuto l’episodio più importante nel primo tempo, colpendo la traversa. Nel secondo tempo loro sono partiti più forte, nei primi quindici minuti hanno spinto tanto e ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo concesso una punizione dopo aver riconquistato e poi perso nuovamente il pallone. Su quella situazione è venuta fuori tutta la qualità dell’avversario.

Credo che la Juve Stabia abbia fatto la sua partita. Andiamo via con un po’ di rammarico perché il primo tempo è stato giocato bene e anche dopo i gol abbiamo reagito. Abbiamo perso dando tutto contro una squadra davvero forte, dotata di grande fisicità. Sapevamo che il Modena è molto pericoloso nelle transizioni positive, perché ha ragazzi con grande gamba. Usciamo rammaricati, ma dobbiamo rialzare subito la testa: martedì abbiamo l’opportunità di tornare in campo».

LE CONDIZIONI DI BETTELLA E DOUGLAS

«Douglas ha avuto un risentimento muscolare, non sappiamo ancora l’entità, ma credo che non sia una cosa grave. Bettella, invece, ha preso una distorsione alla caviglia e alla fine ha avvertito un fastidio. Per lui si tratta di un problema articolare, mentre per Douglas è muscolare. Attendiamo domani per capire meglio la situazione. Maistro è stato sostituito per scelta tattica, così come Di Nardo e Sibilli. I due giocatori da attenzionare sono quindi Bettella e Douglas».

GLI ERRORI NELLA GESTIONE DEL PALLONE

«Nella costruzione siamo stati molto bravi. Abbiamo effettuato diverse uscite con personalità, riuscendo a giocare anche da dietro contro una squadra molto forte, che viene a prendere uomo contro uomo. La nostra difficoltà oggi è stata nella riconquista: abbiamo recuperato il pallone e lo abbiamo perso nuovamente. Credo sia una delle situazioni più pericolose per qualsiasi squadra, a maggior ragione contro il Modena, che è molto forte nelle ripartenze ed è la squadra che tira più in porta. Abbiamo pagato questi errori, ma fanno parte del gioco. Abbiamo gestito male alcune riconquiste e dobbiamo sicuramente migliorare».

LA LOTTA SALVEZZA: «IN SERIE B NON ESISTONO PARTITE FACILI»

«Siamo venuti a Modena per fare la nostra partita e credo che ci siamo riusciti. Andiamo via a testa alta, abbiamo perso contro una squadra davvero forte, ma abbiamo subito la possibilità di rigiocare martedì contro un’altra formazione importante. In Serie B non ci sono partite facili e partite difficili: dobbiamo affrontarle tutte come abbiamo fatto oggi e come abbiamo fatto in passato, ragionando partita dopo partita. Sappiamo che sarà complicato e che dovremo lottare fino alla fine per salvarci».

L’EMOZIONE DI ALLENARE LA JUVE STABIA

«Ho fatto due anni in Serie C a Potenza e quest’anno ho avuto una grande opportunità con la Juve Stabia. È un’emozione incredibile, perché arrivavo da due stagioni in quella categoria. Sono un esordiente e sono anche abbastanza soddisfatto di allenare questa squadra, perché abbiamo un gruppo eccezionale e un ambiente che ti lascia lavorare con molta tranquillità. Per noi allenatori giovani questa è la base più importante».

L’OBIETTIVO SALVEZZA

«Stiamo facendo un buon cammino, dobbiamo continuare nonostante le difficoltà che tutti conosciamo. Questa è una squadra che lotterà fino alla fine per raggiungere il proprio obiettivo. Da parte mia ci sarà tutta la buona volontà per salvare la Juve Stabia. Dobbiamo crederci fino alla fine e rimanere in Serie B, perché sarebbe per me una soddisfazione incredibile».