La dodicesima giornata del campionato di Serie B 2026/2027 regala una clamorosa sorpresa: il Palermo perde 3-1 sul campo del Catanzaro, ultimo in classifica, e vede ridursi a un solo punto il vantaggio sul Modena. La formazione di Filippo Inzaghi incassa la prima sconfitta stagionale, mentre gli emiliani approfittano del passo falso dei rosanero battendo 2-0 la Juve Stabia.

Una giornata amara per il Palermo, che interrompe la propria imbattibilità proprio al Ceravolo, lo stadio che aveva già segnato negativamente il percorso dei rosanero nei playoff della passata stagione.

La squadra di Inzaghi resta in testa alla classifica con 27 punti, ma il Modena sale a quota 26 e riapre la lotta per il primo posto.





Serie B, Catanzaro-Palermo 3-1: prima sconfitta per Inzaghi

Il Palermo parte male e all’8′ subisce il vantaggio del Catanzaro firmato dall’ex Giovane. La reazione rosanero porta al pareggio di Vavassori al 38′, ma nella ripresa i padroni di casa tornano avanti con Pecorino al 69′.

Nel finale arriva anche la rete di Mosti, che fissa il risultato sul definitivo 3-1.

Una sconfitta pesante per il Palermo, che perde contro il fanalino di coda e vede interrompersi la propria serie positiva dopo undici giornate.

Il Catanzaro conquista invece tre punti fondamentali, salendo a quota 9, pur restando all’ultimo posto.

Serie B, i risultati della 12ª giornata

Ecco i risultati delle partite riportate nell’ultimo aggiornamento.

Partita Risultato Ascoli – L.R. Vicenza 2-2 Carrarese – Entella 1-0 Modena – Juve Stabia 2-0 Sampdoria – Benevento 3-1 Südtirol – Cremonese 1-0 Catanzaro – Palermo 3-1 Empoli – Pisa Ore 19.30

Il risultato più significativo è certamente quello del Ceravolo, dove il Catanzaro sorprende la capolista. Il Modena, invece, non sbaglia e si porta a una sola lunghezza dal Palermo.

Successi importanti anche per Sampdoria, Carrarese e Südtirol, mentre Ascoli e Vicenza si dividono la posta in palio.

Serie B, la classifica aggiornata dopo Catanzaro-Palermo

Classifica riportata nell’aggiornamento del 21 novembre 2026. Alcune squadre devono ancora completare la dodicesima giornata.

Pos. Squadra PG Punti 1 Palermo 12 27 2 Modena 12 26 3 Ascoli 12 21 4 Mantova 11 19 5 Südtirol 12 18 6 Cesena 12 18 7 Avellino 11 16 8 Benevento 12 16 9 Verona 12 16 10 Pisa 11 16 11 Cremonese 12 15 12 Padova 11 15 13 Sampdoria 12 14 14 Carrarese 12 13 15 Juve Stabia 12 12 16 Arezzo 11 11 17 Entella 12 10 18 L.R. Vicenza 12 10 19 Empoli 11 9 20 Catanzaro 12 9

Nota: la Juve Stabia è penalizzata di 4 punti.

Palermo ancora primo, ma il Modena è a un passo

Il Palermo conserva il primato con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Il Modena, però, si porta a quota 26 grazie al successo sulla Juve Stabia.

La distanza tra le prime due della classe si riduce dunque a una sola lunghezza, mentre l’Ascoli occupa il terzo posto con 21 punti, a sei lunghezze dai rosanero.

Alle spalle delle prime tre, il Mantova è quarto con 19 punti e una partita in meno, seguito da Südtirol e Cesena a quota 18.

In zona retrocessione, il Catanzaro resta ultimo nonostante la vittoria sul Palermo, raggiungendo l’Empoli a 9 punti.

Martedì Palermo-Südtirol: subito l’occasione del riscatto

Per la squadra di Filippo Inzaghi non ci sarà molto tempo per analizzare la sconfitta del Ceravolo.

Martedì sera il Palermo tornerà infatti in campo al Renzo Barbera contro il Südtirol, nel turno infrasettimanale di Serie B.

Gli altoatesini arriveranno in Sicilia dopo aver battuto 1-0 la Cremonese, un successo che li ha portati a quota 18 punti.

Per i rosanero sarà fondamentale reagire immediatamente alla prima sconfitta stagionale, anche per difendere il primato dall’assalto del Modena.