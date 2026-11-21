Il Südtirol conquista tre punti importanti superando la Cremonese per 1-0 al termine di una partita intensa e combattuta. Una vittoria che permette alla formazione biancorossa di arrivare con maggiore fiducia alla prossima sfida di campionato, in programma martedì sul campo del Palermo.

Nel post partita, Davide Possanzini, allenatore del Südtirol, ha analizzato la prestazione della propria squadra, soffermandosi sulle difficoltà affrontate durante l’incontro, sulle risposte arrivate dai singoli e sulla necessità di mantenere alta la concentrazione in vista della trasferta contro i rosanero.

Possanzini: «Abbiamo fatto una bella partita, ma dovevamo chiuderla prima»

Il tecnico ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori, capaci di interpretare la gara con coraggio e intensità.





«Sì, è stata una bella partita, intensa e ricca di tanti contenuti. Era quello che avevo chiesto alla squadra: essere intraprendente, avere coraggio e provare a mettere in pratica le cose su cui lavoriamo. I ragazzi hanno fatto bene, indipendentemente dalla superiorità numerica che abbiamo avuto per gran parte della partita. Anche undici contro undici hanno lavorato bene e sono contento della prestazione.

È chiaro che la gara si è un po’ innervosita, c’è stato anche un po’ di caos. Immagino che, dopo la decisione iniziale dell’arbitro di concedere e poi revocare un calcio di rigore, non fosse semplice gestire la partita. Mi metto nei suoi panni: ogni mezzo contatto e ogni pallone diventavano motivo di discussione. Siamo stati bravi a non perdere la calma anche quando siamo rimasti in dieci.

Secondo me abbiamo fatto molto bene anche contro una squadra in inferiorità numerica. L’unico appunto che posso fare ai miei ragazzi è che avremmo potuto e dovuto chiudere prima la partita: abbiamo proposto tanto e negli ultimi venti metri potevamo essere sicuramente più incisivi».

Davi e Burnete protagonisti: «Simone è stato il migliore in campo»

Possanzini ha poi elogiato le prestazioni di Simone Davi e Burnete, entrambi utilizzati in posizioni differenti rispetto a quelle abituali.

«Sono assolutamente d’accordo. Avevo alcune defezioni e ho scelto Simone perché è un ragazzo bravo, che si mette sempre a disposizione. A volte lo impiego da quinto, mentre in allenamento lavora spesso da braccetto. Stabile e Veroli non erano nelle condizioni migliori, quindi ho deciso di schierarlo lì. Ha fatto una grande partita e penso sia stato il migliore in campo per tanti aspetti: ha lavorato molto bene in fase difensiva e ha avuto anche diverse occasioni, calciando parecchie volte verso la porta.

Anche Burnete ha fatto benissimo. È un altro giocatore che dà sempre tutto e, secondo me, ha le qualità per svolgere anche il lavoro di raccordo tra attacco e centrocampo. Oggi hanno fatto bene tutti e sono molto contento anche per Elias, che era all’esordio dal primo minuto. È un ragazzo del 2009 che si è meritato questa opportunità e l’ha sfruttata alla grande».

Sulle condizioni di Burnete, uscito durante la partita, il tecnico ha rassicurato:

«Ha avuto un crampo e mi ha detto che preferiva lasciare il posto a un compagno più fresco perché non ce la faceva più».

Il giovane Elias e la fiducia nel gruppo

Tra le note positive della vittoria contro la Cremonese c’è anche la prestazione di Elias, classe 2009, schierato dal primo minuto.

Possanzini ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della meritocrazia nelle proprie scelte.

«Sono contento perché i ragazzi mi danno la possibilità di essere fiducioso anche quando abbiamo qualche defezione, infortunio o squalifica. Si allenano bene e si fanno trovare pronti. A fine partita Elias mi ha ringraziato, ma non deve ringraziare me: deve ringraziare se stesso, perché se ha giocato è semplicemente perché se lo è meritato. Non regalo niente a nessuno, credo nella meritocrazia. Ha meritato questa opportunità e l’ha sfruttata disputando una buonissima partita.

Non ho paura di schierare un giocatore bravo, che abbia 17 oppure 39 anni. Sono contento dei ragazzi che avete citato, ma penso che anche Okoro abbia fatto una buona partita, così come Rispoli, Tronchin, Giorgini e tutti gli altri. A Tronchin bisognerebbe fare una statua per quanto corre!

Devono credere nelle proprie qualità e continuare a lavorare, perché secondo me hanno un futuro, qui o altrove. Dobbiamo però rimanere concentrati sul lavoro, essere umili e pensare che tra tre giorni ci sarà un’altra partita. Oggi puoi sentirti forte, ma mercoledì potresti ritrovarti in difficoltà e pensare che sia tutto sbagliato. Serve equilibrio, quello che abbiamo dimostrato di avere in questo periodo.

Abbiamo fatto una grande partita e spero che questa vittoria ci dia fiducia per continuare a insistere sul percorso intrapreso. I ragazzi stanno lavorando bene e devono raccogliere quello che meritano in base a ciò che dimostrano durante la settimana».

Verso Palermo-Südtirol, Possanzini: «Vasco deve cominciare a essere decisivo»

La formazione biancorossa tornerà subito in campo martedì, quando affronterà il Palermo in trasferta. Un appuntamento ravvicinato che obbligherà Possanzini a valutare attentamente le condizioni fisiche dei suoi giocatori dopo le energie spese contro la Cremonese.

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha raccontato anche un episodio relativo a Vasco, che aveva chiesto la sostituzione quando erano già stati utilizzati tutti gli slot disponibili.

«Il fatto che Vasco mi abbia chiesto il cambio fa capire quanto fosse lucido in quel momento, visto che avevo già utilizzato tutti e tre gli slot! Come facevo a toglierlo?».

Possanzini ha poi spiegato cosa si aspetta dal calciatore nelle prossime partite.

«Anche lui ha disputato una buonissima partita. Gli ho già detto, però, che se non comincia a fare gol e a essere decisivo, tutto il lavoro che svolge rischia di non essere valorizzato come meriterebbe. Non dico che venga vanificato, perché la squadra trae comunque beneficio dal suo contributo, ma anche per lui è giusto che ogni tanto ci faccia vincere qualche partita».

Il Südtirol si prepara dunque alla trasferta di Palermo con il morale alto dopo il successo sulla Cremonese, ma anche con la consapevolezza di dover recuperare rapidamente le energie. Possanzini chiede equilibrio e continuità a una squadra che vuole dare seguito ai progressi mostrati nelle ultime settimane.