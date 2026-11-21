L’Avellino si prepara alla sfida casalinga contro il Mantova, in programma domenica 22 novembre alle ore 15 allo stadio Partenio, per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico Alessandro Nesta ha analizzato le condizioni della squadra, le caratteristiche dell’avversario e le ambizioni della piazza biancoverde.

L’allenatore ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto durante la sosta, ma ha anche sottolineato la necessità di compiere un ulteriore salto di qualità sul piano mentale, soprattutto nelle partite lontano da casa.

Avellino, Nesta: «La squadra ha lavorato bene»

La pausa per le Nazionali ha consentito all’Avellino di recuperare energie e lavorare sugli aspetti da migliorare. Restano però alcune situazioni da monitorare sul fronte degli infortunati.





«La sosta fa sempre bene, bisogna anche staccare un po’, poi anche per riflettere su quello che si sta facendo. La squadra ha lavorato bene, qualcuno ha qualche problemino. Sapete di Iannarilli, di Di Maggio ancora fuori, Favilli. Sounas lo abbiamo recuperato. E poi vediamo il resto».

Il recupero di Sounas rappresenta una buona notizia per Nesta, mentre Iannarilli, Di Maggio e Favilli restano indisponibili. Da valutare anche le condizioni di Simic.

Nesta sul Mantova: «È una squadra difficile da affrontare»

Il tecnico biancoverde ha dedicato particolare attenzione al Mantova di Francesco Modesto, paragonandone l’organizzazione tattica a quella dell’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

«È una squadra chiara, quel filo lì tipo l’Atalanta di Gasperini, ti vengono addosso uomo su uomo. Il mister è arrivato a metà anno scorso e dal suo arrivo la squadra ha cambiato corso. Come tutti che giocavano contro l’Atalanta di Gasperini dicevano che era una rottura di scatole, così è il Mantova».

Nesta si aspetta una formazione aggressiva, capace di esercitare una pressione costante sugli avversari.

«Squadra difficile da affrontare. Squadra forte, difficile da mettere sotto. Dobbiamo arrivare consapevoli della gara che sarà. Noi sappiamo di avere le nostre armi potenti e sfruttarle al 100%».

Per contrastare il pressing dei lombardi, l’Avellino dovrà essere rapido nella costruzione offensiva.

«Se loro ti vengono addosso forte, devi andare velocemente in avanti. Bisogna adattarsi alle pressioni che ti danno».

Avellino, Nesta chiede maggiore continuità

Con otto partite da disputare nell’arco di un mese, la gestione della rosa diventerà un elemento fondamentale.

Nesta ha però individuato soprattutto nella mentalità uno degli aspetti sui quali la squadra deve continuare a lavorare.

«Avremo bisogno di tutti, io ho cercato di ruotare un po’ tutti già nelle gare scorse. Io parlo sempre di un salto di qualità mentale da fare, come ho detto anche dopo Benevento. Cercare di essere la stessa squadra sia in casa che fuori».

L’allenatore vuole vedere un Avellino capace di mantenere lo stesso rendimento indipendentemente dal campo.

«Possiamo fare di più, lo sappiamo. Per fare questo salto dobbiamo alzare il livello fuori casa».

La crescita collettiva, secondo Nesta, passa anche attraverso il miglioramento dei singoli calciatori.

«Se si diventa individualmente più forti si cresce anche a livello di squadra. Ne abbiamo parlato anche dopo Benevento. Per fare il massimo serve essere sul pezzo sempre».

Infortuni Avellino, Nesta non esclude il fattore campo

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha affrontato anche il tema dei problemi muscolari accusati da diversi giocatori.

Tra le possibili cause, Nesta non ha escluso l’incidenza del terreno sintetico, pur precisando di non avere certezze al riguardo.

«Può essere che siano dovuti anche al campo, se ti fai male quasi tutti al polpaccio può essere che sia anche dovuto al terreno, il sintetico. Ma non sono uno scienziato, un esperto».

Sul piano tattico, l’allenatore ha evidenziato la versatilità di Adamo, utilizzabile in diverse posizioni.

«Adamo può giocare ovunque, l’altra volta ha fatto pure la mezzala, ha spunto offensivo, è duttile, vedremo dove metterlo».

Una soluzione che potrebbe offrire ulteriori alternative nella gestione dei prossimi impegni.

Nesta e le ambizioni dei tifosi: «C’è chi ti chiede la Serie A»

L’allenatore si è infine soffermato sulle aspettative della tifoseria dell’Avellino e sul dibattito relativo allo stadio.

«Incontro tanti tifosi, c’è chi ti chiede la Serie A, chi è più pessimista. Sullo stadio ho già espresso il mio parere, non voglio entrare in aspetti politici».

Nesta ha quindi riconosciuto le grandi aspettative dell’ambiente biancoverde, preferendo però non intervenire sulle questioni politiche legate all’impianto sportivo.

L’Avellino affronterà il Mantova con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso in campionato. La squadra di Modesto rappresenterà un banco di prova significativo, soprattutto per verificare la capacità dei biancoverdi di affrontare un avversario organizzato e aggressivo.