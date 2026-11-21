Pep Guardiola in Brasile per una visita al Bahia, società appartenente al City Football Group, la holding calcistica proprietaria anche del Palermo. Il tecnico spagnolo ha raggiunto Salvador accompagnato da Ferran Soriano, amministratore delegato del gruppo, per conoscere da vicino le strutture del club brasiliano e incontrare l’allenatore Rogério Ceni.

La visita si è svolta venerdì 20 novembre presso il centro sportivo Evaristo de Macedo, conosciuto anche come Cidade Tricolor. Guardiola ha assistito a una seduta di allenamento, incontrato calciatori e dipendenti della società e ricevuto una maglia personalizzata del Bahia dalle mani di Rogério Ceni.

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Guardiola ambasciatore del City Football Group dopo l’addio al Manchester City

Dopo aver lasciato la panchina del Manchester City nel giugno 2026, al termine di dieci anni alla guida della formazione inglese, Pep Guardiola ha assunto il ruolo di ambasciatore globale del City Football Group.





Un incarico che gli consente di mantenere un rapporto diretto con il gruppo calcistico internazionale, contribuendo alle iniziative che coinvolgono le diverse società della holding.

La visita al Bahia rappresenta una delle attività svolte dal tecnico spagnolo nella sua nuova veste. Guardiola, infatti, continua a essere una figura di riferimento per il progetto calcistico del gruppo anche dopo la conclusione della sua esperienza da allenatore del Manchester City.

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Ferran Soriano accompagna Guardiola: il collegamento con il Palermo

A rendere particolarmente significativa la visita è stata anche la presenza di Ferran Soriano, amministratore delegato del City Football Group.

Il dirigente spagnolo ha accompagnato Guardiola durante il sopralluogo al centro sportivo del Bahia, incontrando i rappresentanti della società brasiliana.

Il collegamento con il Palermo è proprio quello societario: sia il Bahia sia il club rosanero fanno parte della galassia City Football Group, che sviluppa il proprio progetto calcistico attraverso diverse realtà internazionali.

La presenza congiunta di Guardiola e Soriano in Brasile testimonia l’attenzione del gruppo verso le società del proprio network.

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L’incontro con Rogério Ceni e la maglia personalizzata

Uno dei momenti principali della giornata è stato l’incontro tra Guardiola e Rogério Ceni, ex portiere brasiliano e attuale allenatore del Bahia.

I due tecnici si conoscevano già grazie ai precedenti rapporti tra il club sudamericano e il Manchester City.

Durante la visita, Ceni ha consegnato a Guardiola una maglia personalizzata del Bahia. L’ex allenatore del Manchester City ha inoltre seguito da vicino il lavoro della squadra, confrontandosi con i componenti dello staff tecnico.

Per Guardiola si è trattato della prima visita a Salvador, città che aveva già espresso il desiderio di conoscere negli anni precedenti.

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Guardiola allo stadio per Bahia-Coritiba

Il programma brasiliano di Guardiola non si limita alla visita al centro sportivo.

Il tecnico spagnolo assisterà oggi, sabato 21 novembre, alla partita tra Bahia e Coritiba, valida per la 36ª giornata del campionato brasiliano, in programma all’Arena Fonte Nova.

Guardiola aveva già rivolto un invito ai tifosi del Bahia attraverso un video pubblicato dal club, chiedendo loro di riempire lo stadio per sostenere la squadra.

La sua presenza è prevista anche nell’ambito delle iniziative legate al documentario O Bahia é o Mundo – A Era City, dedicato al percorso della società brasiliana dopo l’ingresso nel City Football Group.

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Un appuntamento che conferma il nuovo ruolo internazionale di Guardiola e richiama l’attenzione sulla rete di società del City Football Group, della quale fa parte anche il Palermo.

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