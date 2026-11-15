Palermo, auguri social a Dybala per i 33 anni: il siparietto con Perin fa sorridere i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Un compleanno speciale per Paulo Dybala, che oggi festeggia 33 anni. Anche il Palermo ha voluto dedicare un messaggio d’auguri al suo ex attaccante attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, dando vita a un simpatico siparietto social che ha coinvolto anche Mattia Perin.

Il club rosanero ha pubblicato un messaggio affettuoso, scritto in dialetto siciliano, per celebrare l’argentino:


«33 anni ma sei sempre un picciriddu 🩷🖤 Tanti auguri @paulodybala 🎂».

Non si è fatta attendere la risposta della Joya, che ha commentato il post con un semplice ma significativo:

«Grazie mille 🩷🖤».

A rendere ancora più divertente lo scambio è stato l’intervento di Mattia Perin, che ha risposto direttamente al commento di Dybala con una battuta:

«Chi è chi è! @paulodybala».

Un botta e risposta che testimonia il legame rimasto tra Dybala e i colori rosanero, a distanza di anni dalla sua esperienza in Sicilia.

Il Palermo ha così voluto ricordare uno dei calciatori più amati della propria storia recente, ricevendo in cambio il ringraziamento dell’attaccante argentino e regalando ai tifosi un momento di leggerezza sui social.

 

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