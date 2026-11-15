Palermo, Aronica: «Fa da padrone in Serie B». E sul futuro: «Ho ancora un contratto con il Trapani»

Il Palermo continua a raccogliere consensi tra gli addetti ai lavori. A indicare i rosanero come la squadra di riferimento del campionato di Serie B è Salvatore Aronica, ex difensore di Napoli e Reggina, oggi allenatore. Il tecnico ha analizzato la corsa alla promozione, soffermandosi anche sulla Nazionale di Roberto Mancini, sulle difficoltà del Napoli e sul proprio futuro professionale.

Intervistato in esclusiva da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Aronica ha espresso un giudizio netto sul rendimento della formazione allenata da Filippo Inzaghi, attualmente in testa alla classifica.





Aronica incorona il Palermo: «Fa da padrone in questo campionato»

Nel corso dell’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb, Aronica ha parlato degli equilibri della Serie B, individuando nel Palermo la principale protagonista del torneo.

«Il Palermo fa da padrone a questo campionato. Poi si attendono Pisa, Verona e Cremonese. La B è lunga e tortuosa, l’ho fatta e l’ho vinta. C’è da stare sempre con gli occhi aperti».

Un riconoscimento importante per i rosanero, che hanno costruito un vantaggio sulle inseguitrici grazie alla continuità dei risultati.

Secondo Aronica, tuttavia, il campionato resta aperto. Pisa, Verona e Cremonese sono formazioni dalle quali ci si attende una crescita, mentre la lunghezza della stagione impone di mantenere alta l’attenzione.

L’ex difensore conosce bene le difficoltà della categoria e invita a non considerare già definiti gli equilibri della corsa alla promozione.

Nazionale, Aronica: «Mancini sta dimostrando che l’Italia può fare bene»

Ampio spazio anche alla Nazionale italiana, reduce dal successo contro la Francia e attesa dalla sfida con il Belgio in UEFA Nations League.

Aronica ha espresso apprezzamento per il progetto avviato dal commissario tecnico Roberto Mancini, soprattutto per la scelta di valorizzare i giovani.

«Questa Italia mi piace, il nuovo progetto giovane che valorizza ragazzi meno famosi sta pagando. Era giusto cambiare e dare un’altra chiave di volta».

Il tecnico ha quindi sottolineato il contributo delle nuove generazioni.

«Mancini puntando su un gruppo giovane con ragazzi che hanno voglia di fare bene come i fratelli Esposito, Vergara e Cambiaghi sta dimostrando che la Nazionale può far bene».

Parole che confermano la fiducia di Aronica nel percorso intrapreso dagli azzurri.

Italia-Belgio, Aronica: «Anche una sconfitta non sarebbe un fallimento»

Nell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Aronica si è soffermato anche sulla sfida contro il Belgio.

«Nel panorama europeo il Belgio si colloca tra le Nazionali top. Quella di oggi è una partita importante, in caso di risultato negativo certamente non si potrebbe parlare di fallimento. Per il futuro sono molto fiducioso».

L’ex difensore ritiene dunque che il percorso della Nazionale debba essere valutato nel suo complesso, senza attribuire un peso eccessivo al risultato di una singola partita.

La crescita del gruppo e l’inserimento dei giovani rappresentano, secondo Aronica, segnali incoraggianti per il futuro del calcio italiano.

Napoli, Aronica: «Pochi investimenti e troppi infortuni»

Un altro tema centrale dell’intervista riguarda il Napoli di Massimiliano Allegri, protagonista di un avvio di stagione complicato.

Aronica, che conosce bene l’ambiente partenopeo per aver indossato la maglia azzurra, ha individuato alcune delle ragioni delle difficoltà della squadra.

«Napoli è una piazza che conosco bene, sento e vivo. Non sono stati fatti investimenti importanti come negli altri anni e gli infortuni hanno caratterizzato questo avvio di stagione in maniera negativa».

L’ex difensore ha poi sottolineato come la pressione dell’ambiente possa aumentare nei momenti di difficoltà.

Nonostante questo, resta convinto delle capacità dell’allenatore.

«Ma sono fiducioso: Allegri è esperto e navigato e saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione».

Aronica ha quindi espresso fiducia nella possibilità che il tecnico riesca a invertire la tendenza.

Allegri e il rischio esonero: «Non credo che il Napoli avrebbe cambiato»

Il pareggio contro la Lazio ha alimentato il dibattito sulla posizione di Massimiliano Allegri.

Secondo Aronica, tuttavia, anche un’eventuale sconfitta non avrebbe necessariamente portato a un cambio in panchina.

«Non credo che il Napoli in caso di sconfitta avrebbe cambiato. E poi in campo europeo non c’è un allenatore che possa sostituire Allegri, che con il Napoli ha un contratto importante».

Un giudizio che conferma la grande considerazione dell’ex difensore nei confronti dell’allenatore e della sua esperienza.

Aronica e il futuro: «Contatti con il Barletta, ma ho ancora un contratto con il Trapani»

Nella parte conclusiva dell’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb, Aronica ha parlato anche della propria situazione professionale.

L’ex difensore è in attesa di una nuova opportunità per tornare ad allenare tra i professionisti.

«Attendo la chiamata giusta per ripartire tra i professionisti. Avevo avuto dei contatti con il Barletta ma non sono andati in porto».

Aronica ha poi chiarito la propria posizione contrattuale con il Trapani, facendo riferimento anche al rapporto con il presidente Valerio Antonini.

«Ho ancora un contratto con il Trapani, con Antonini mi sono lasciato con stima ed affetto: spero di liberarlo presto dal mio contratto».

Una situazione che il tecnico spera di risolvere per poter valutare nuove opportunità professionali.

Come emerge dall’intervista di Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Aronica guarda con fiducia al futuro della Nazionale e alla possibile ripresa del Napoli, ma sulla Serie B ha le idee chiare: il Palermo è la squadra che sta dettando il ritmo del campionato, pur in una competizione che resta lunga e imprevedibile.