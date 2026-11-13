Diego Miccoli operato dopo l’infortunio: «La vita ti toglie tutto in un secondo. Ora sono pronto a ricominciare»

Un momento difficile per Diego Miccoli, giovane calciatore dell’Audace Cerignola e figlio di Fabrizio Miccoli, indimenticato ex capitano del Palermo. Dopo aver riportato un infortunio, il ragazzo si è sottoposto a un intervento chirurgico, raccontando attraverso il proprio profilo Instagram le emozioni vissute e la voglia di tornare presto in campo.

Un messaggio intenso, accompagnato da parole di gratitudine nei confronti del medico che lo ha operato e dalla determinazione di affrontare questa nuova sfida con il sorriso.





Diego Miccoli dopo l’operazione: «Perché proprio a me?»

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Diego Miccoli ha condiviso una riflessione personale sul difficile momento attraversato.

«Perché proprio a me?

A volte la vita ti toglie tutto ciò che dai per scontato in un secondo, solo per ricordarti quanto vale ogni singolo respiro, ogni singolo passo.

Forse doveva andare così o forse la vita ha voluto rafforzarmi ancora di più, e ancora una volta io lo accetto e lo affronto col sorriso».

Parole che raccontano lo stato d’animo del giovane calciatore dopo l’infortunio e l’intervento chirurgico.

Il ringraziamento al medico: «Mi ha preso per mano in questo percorso»

Nel messaggio pubblicato sui social, il figlio dell’ex capitano rosanero ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale al dottor Ermanno Trinchese, che lo ha seguito nel percorso culminato con l’operazione.

«Un ringraziamento speciale al grandissimo Dott. Ermanno Trinchese, che con la sua straordinaria professionalità, umanità e competenza mi ha preso per mano in questo percorso e operato».

Diego Miccoli ha poi concluso il proprio messaggio con parole di grande determinazione:

«Ora sono pronto a ricominciare, più carico, più forte e con ancora più voglia di prima.

I’M STRONG…».

Dal Palermo Primavera all’Audace Cerignola: il percorso di Diego Miccoli

Attualmente in forza all’Audace Cerignola, Diego Miccoli ha avuto anche una breve esperienza con il Palermo Primavera, del quale ha indossato la maglia per un paio di settimane nella scorsa stagione.

Il giovane calciatore è inoltre legato a un ricordo speciale per i tifosi rosanero: la partecipazione alla partita d’addio al calcio del padre Fabrizio, disputata allo stadio Renzo Barbera.

Un’occasione nella quale ha potuto condividere il terreno di gioco con il padre, davanti al pubblico palermitano che per anni ha accompagnato la carriera dell’ex numero 10.

Adesso per Diego Miccoli comincia un nuovo percorso, quello del recupero dopo l’intervento chirurgico.

Il giovane calciatore non ha fornito nel messaggio indicazioni precise sui tempi di rientro, ma ha già manifestato tutta la propria voglia di ricominciare.

Una determinazione racchiusa nelle ultime parole del suo post: «I’M STRONG».