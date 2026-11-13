Salernitana, in fiamme l’auto di un calciatore: indagini in corso. Tensione alle stelle prima del Catania

Momenti di tensione a Salerno, dove nella notte un’automobile in uso a un calciatore della Salernitana è stata avvolta dalle fiamme. L’episodio si è verificato nella zona residenziale del Parco Arbostella, a pochi giorni dalla delicata sfida di campionato contro il Catania.

La vettura, una BMW, è stata rapidamente interessata dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’accaduto.





Fortunatamente non si registrano feriti né ulteriori danni.

Auto incendiata a Salerno, indagini sulle cause

Gli investigatori stanno cercando di chiarire l’origine dell’incendio e di individuare eventuali responsabilità. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un possibile atto vandalico.

Non ci sono tuttavia elementi sufficienti per stabilire se l’episodio sia collegato al mondo del calcio o al clima di contestazione che circonda la Salernitana.

Secondo quanto emerso, al momento dell’accaduto i calciatori granata si trovavano in ritiro.

Le indagini dovranno accertare l’esatta dinamica dei fatti e chiarire se l’incendio abbia avuto origine dolosa oppure accidentale.

Salernitana, contestazione dei tifosi prima del Catania

L’episodio arriva in un momento particolarmente delicato per la società campana, alle prese con una stagione molto distante dalle aspettative iniziali.

La Salernitana, partita con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie B, occupa attualmente il diciassettesimo posto nel girone C di Serie C, con appena 15 punti raccolti nelle prime 13 giornate.

I granata condividono la zona playout con Barletta, Foggia e Catanzaro e accusano già un ritardo di 17 punti dalla capolista Potenza, prima con 32 punti.

Una situazione che ha alimentato il malcontento della tifoseria, sempre più critica nei confronti della squadra e della società.

I gruppi organizzati della Curva Sud Siberiano hanno annunciato una forma di protesta in occasione della prossima partita contro il Catania: i sostenitori resteranno all’esterno dello stadio Arechi per tutto il primo tempo, entrando sugli spalti soltanto nella ripresa.

Salernitana-Catania, una sfida decisiva per la stagione

Domenica la Salernitana affronterà il Catania, attualmente terzo in classifica con 22 punti.

Una partita particolarmente importante per entrambe le squadre, ma soprattutto per i granata, chiamati a invertire una tendenza negativa e a recuperare terreno sulle formazioni che occupano le posizioni playoff.

Un eventuale successo potrebbe rappresentare un primo passo verso la risalita e contribuire a ricostruire il rapporto con una tifoseria profondamente delusa.

Il clima resta comunque complicato anche fuori dal campo. Secondo le informazioni riportate, diversi tesserati avrebbero già manifestato la volontà di lasciare la società durante il mercato di gennaio, mentre la proprietà non escluderebbe l’ingresso di eventuali acquirenti interessati al club.

In questo contesto si inserisce l’incendio dell’automobile, un episodio sul quale sarà fondamentale fare piena luce.

Resta infatti necessario distinguere le difficoltà sportive e le contestazioni dei tifosi dalle cause dell’accaduto, che sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità.