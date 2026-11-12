Palermo, Vasic torna in città durante la sosta. La compagna sui social: «Palermo, mi eri mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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La sosta per gli impegni delle nazionali è anche l’occasione per ritrovare luoghi e affetti. Lo sa bene Aljosa Vasic, centrocampista di proprietà del Palermo attualmente in prestito al Südtirol, che ha approfittato della pausa del campionato di Serie B per trascorrere qualche giorno nel capoluogo siciliano insieme alla compagna.

Un ritorno documentato attraverso alcune immagini pubblicate sui social, tra momenti di relax, passeggiate e serate in città.


Vasic a Palermo con la compagna: il messaggio su Instagram

A raccontare il ritorno in Sicilia è stata proprio la compagna del calciatore, Giulia Agheno, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti e video del soggiorno palermitano.

Ad accompagnare le immagini una frase che testimonia il legame con la città:

«Palermo, mi eri mancata».

Un messaggio semplice ma significativo, che racconta l’affetto rimasto nei confronti del capoluogo siciliano nonostante il trasferimento temporaneo del centrocampista al Südtirol.

Tra i contenuti condivisi anche alcuni momenti di spensieratezza insieme agli amici, con Vasic protagonista di un simpatico video girato per le strade della città.

Vasic protagonista al Südtirol: doppietta contro il Pisa

Il ritorno a Palermo arriva in un momento particolarmente positivo per il centrocampista.

Nell’ultima giornata di campionato, infatti, Vasic è stato protagonista con la maglia del Südtirol, realizzando una doppietta contro il Pisa.

Una prestazione importante per il giocatore, che sta sfruttando l’esperienza in prestito per trovare continuità e mettersi in evidenza nel campionato cadetto.

Il suo cartellino resta di proprietà del Palermo, società con la quale mantiene dunque un legame anche dal punto di vista sportivo.

Palermo, un legame che continua anche lontano dal Barbera

Nonostante l’attuale esperienza con il Südtirol, Vasic non ha dimenticato Palermo.

La pausa del campionato gli ha permesso di tornare per qualche giorno in una città che ha rappresentato una tappa importante del suo percorso calcistico e personale.

Le fotografie pubblicate dalla compagna e il messaggio dedicato al capoluogo siciliano testimoniano un rapporto affettivo che continua anche a distanza.

Per Vasic, dunque, qualche giorno di relax a Palermo prima di tornare a concentrarsi sugli impegni con il Südtirol, dopo la soddisfazione personale della doppietta realizzata contro il Pisa.

 

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