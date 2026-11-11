TMW: “Palermo, possibile novità nell’organigramma: Federico Setti verso l’area scouting”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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Il Palermo potrebbe presto accogliere un nuovo volto all’interno della propria struttura dirigenziale. La società rosanero, infatti, è al lavoro per individuare una figura che possa raccogliere l’eredità di Simone Lo Schiavo, recentemente passato all’Inter nel ruolo di Director of Football Development.

Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, tra i profili valutati per un possibile ingresso nell’area scouting del club siciliano ci sarebbe quello di Federico Setti, figlio dell’imprenditore Maurizio Setti, ex presidente dell’Hellas Verona.


Si tratterebbe di un inserimento volto a colmare il vuoto lasciato da Lo Schiavo, che dal 5 novembre è entrato ufficialmente nell’organigramma nerazzurro. Un cambiamento che potrebbe portare nuove competenze e un contributo importante al lavoro di scouting e programmazione del Palermo.

Federico Setti non sarebbe comunque alla prima esperienza nel mondo del calcio. In passato ha fatto parte del Consiglio di amministrazione del Mantova, società all’epoca legata alla famiglia Setti. Successivamente, nell’ottobre 2020, ha assunto la presidenza dell’Hellas Verona Women.

Adesso per lui potrebbe aprirsi una nuova opportunità in Sicilia. La pista Palermo resta da seguire, con la dirigenza rosanero che potrebbe presto definire un nuovo tassello del proprio assetto organizzativo.

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