Palermo, allenamento mattutino a Torretta: forza in palestra e partitella con le sponde

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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Prosegue la preparazione del Palermo durante la sosta del campionato di Serie B. Questa mattina la formazione rosanero ha sostenuto una nuova seduta di allenamento al Palermo CFA di Torretta, continuando il programma di lavoro in vista della ripresa degli impegni ufficiali.

Come comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali, la squadra ha iniziato la giornata con un lavoro di forza in palestra, prima di trasferirsi sul terreno di gioco per la parte tecnico-tattica.


La seduta è proseguita con una serie di esercitazioni in situazioni di uno contro uno, due contro due e tre contro due, finalizzate a lavorare sulle diverse situazioni di gioco.

A concludere l’allenamento è stata una partita con le sponde, che ha permesso ai rosanero di proseguire il lavoro con il pallone.

Il Palermo continua così la preparazione durante la pausa per le nazionali, con lo sguardo rivolto alla prossima sfida di campionato contro il Catanzaro, in programma il 21 novembre allo stadio Nicola Ceravolo.

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