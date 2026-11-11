Palermo, svolta storica in Curva Nord: dalla gara col Südtirol tutti uniti nell’anello superiore

Una svolta storica per il tifo organizzato del Palermo. A partire dalla partita contro il Südtirol, la Curva Nord del Renzo Barbera sarà unita sotto un unico nome e in un unico settore. Ad annunciarlo è la Curva Nord 12 attraverso un lungo comunicato ufficiale, nel quale viene spiegato il percorso che porterà all’unificazione dei gruppi del tifo rosanero.

Dopo dieci anni dalla nascita della Curva Nord 12, i sostenitori che fino a oggi hanno occupato la Curva Nord Inferiore si trasferiranno nell’anello superiore, portando con sé lo storico striscione «PALERMO».





Le due realtà si ritroveranno così sotto un’unica denominazione: Curva 12 Nord Palermo.

Palermo, la Curva Nord si riunisce dopo dieci anni

Nel comunicato, la Curva Nord 12 ripercorre il cammino iniziato dieci anni fa, quando il gruppo nacque con l’obiettivo di ricostruire l’unità del settore più caldo del tifo rosanero.

«Ci sono percorsi che nascono da un sogno, da una visione, idee che diventano battaglie e battaglie che, con il tempo, si trasformano in storia».

Il gruppo sottolinea come il progetto sia stato costruito attraverso sacrifici, perseveranza e una passione comune per il Palermo e per la città.

«Dieci anni fa nasceva Curva Nord 12, con un obiettivo chiaro e ambizioso: ricostruire la CURVA NORD, per farlo ci sarebbero volute regole chiare ma soprattutto bisognava avere un’unica anima, un’unica mentalità, guidati da una sola, immensa passione. Quella per i nostri colori, per la nostra città, per il Palermo».

Un percorso che, secondo gli ultras, trova adesso il proprio compimento.

Dalla partita Palermo-Südtirol tutti nell’anello superiore

Il passaggio centrale del comunicato riguarda la decisione di riunire i sostenitori nell’anello superiore della Curva Nord.

«DALLA PARTITA PALERMO – SÜDTIROL, LA CURVA NORD PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA SARÀ UNITA SOTTO UN UNICO NOME!».

La Curva Nord 12 precisa quindi le modalità della riunificazione:

«Tutti insieme. Tutti nell’anello superiore».

Il gruppo accoglierà i tifosi che fino a oggi hanno sostenuto il Palermo dalla Curva Nord Inferiore, insieme allo striscione «PALERMO».

«Due percorsi, due realtà che si ricongiungono sotto un’unica bandiera, CURVA 12 NORD PALERMO».

Non si tratta, dunque, soltanto di uno spostamento all’interno dello stadio, ma di una scelta che punta a superare definitivamente la divisione tra i due settori del tifo organizzato.

Curva Nord 12: «Un unico muro rosanero»

Nel comunicato viene ribadito il significato simbolico dell’unificazione.

«Non si tratta soltanto di un cambiamento di posizione. È il compimento di un progetto, la realizzazione di un’idea, la conferma che ciò che ci unisce è infinitamente più grande di ciò che ci ha tenuti divisi».

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un’unica voce a sostegno della squadra, riunendo tutti i tifosi sotto gli stessi colori e la stessa identità.

«Da oggi non ci saranno più distanze, ma soltanto un unico muro rosanero. Non ci saranno più differenze, ma soltanto una sola voce e una sola casa».

Il messaggio prosegue con tre concetti che sintetizzano la nuova fase del tifo organizzato:

«UN’UNICA CURVA. UN’UNICA MENTALITÀ. UN’UNICA PASSIONE».

Palermo, il messaggio degli ultras: «Il meglio deve ancora venire»

La parte conclusiva del comunicato è dedicata alla città, ai colori rosanero e a tutte le persone che hanno contribuito alla storia della Curva Nord.

Il gruppo rivolge un pensiero anche ai tifosi diffidati e a quelli scomparsi, ribadendo il valore dell’appartenenza e dell’unità.

«Perché Palermo viene prima di tutto. Perché la Curva appartiene a chi la vive. Perché l’unità non è una parola, ma una responsabilità».

Il comunicato si chiude con la nuova denominazione e un messaggio rivolto al futuro:

«CURVA NORD 12 PALERMO. Il meglio deve ancora venire».

Una decisione destinata a segnare una nuova fase nella storia del tifo rosanero. Dalla sfida contro il Südtirol, l’anello superiore della Curva Nord diventerà il punto di riferimento comune dei gruppi che hanno scelto di riunirsi, con l’obiettivo di sostenere il Palermo attraverso un’unica voce.