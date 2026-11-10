Palermo, Cassandro e Mazzitelli incontrano i tifosi al Forum: giovedì 12 novembre Meet & Greet. Tutte le informazioni

Appuntamento speciale per i tifosi rosanero. Tommaso Cassandro e Luca Mazzitelli saranno protagonisti di un Meet & Greet al Forum Palermo, in programma giovedì 12 novembre, dalle ore 18:00 alle 19:00.

L’iniziativa, annunciata dal Palermo FC, permetterà ai sostenitori di incontrare i due calciatori della formazione allenata da Filippo Inzaghi e ottenere autografi sui prodotti ufficiali del club.





Palermo, Meet & Greet con Cassandro e Mazzitelli: ingresso gratuito per 100 persone

L’accesso all’evento sarà completamente gratuito, ma i posti disponibili saranno limitati a 100, fino a esaurimento.

Il Palermo ha inoltre previsto una modalità di ingresso prioritario riservata ai tifosi che acquisteranno una maglia gara personalizzata presso lo Store ufficiale del Forum Palermo.

L’iniziativa promozionale sarà valida dalle ore 9:00 di mercoledì 11 novembre fino alle ore 18:00 di giovedì 12 novembre.

Chi effettuerà l’acquisto durante questa fascia temporale riceverà un braccialetto che garantirà l’accesso prioritario all’evento insieme a un accompagnatore, sempre nel rispetto delle modalità organizzative comunicate dal club.

Due file per incontrare i calciatori rosanero

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 12 novembre, i tifosi potranno mettersi in fila per partecipare all’incontro.

Saranno predisposti due accessi distinti: uno riservato ai possessori del braccialetto e un altro destinato a chi ne sarà sprovvisto.

L’ingresso avverrà secondo l’ordine di arrivo, tenendo conto della priorità prevista per chi ha acquistato la maglia personalizzata.

La società ha inoltre precisato che durante il Meet & Greet sarà possibile far autografare esclusivamente prodotti ufficiali del Palermo FC.

Un’occasione per i sostenitori rosanero di incontrare da vicino Cassandro e Mazzitelli durante la sosta del campionato di Serie B, prima della ripresa degli impegni ufficiali della squadra.