Palermo, Cassandro e Mazzitelli incontrano i tifosi al Forum: giovedì 12 novembre Meet & Greet. Tutte le informazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (77) cassandro marchizza

Appuntamento speciale per i tifosi rosanero. Tommaso Cassandro e Luca Mazzitelli saranno protagonisti di un Meet & Greet al Forum Palermo, in programma giovedì 12 novembre, dalle ore 18:00 alle 19:00.

L’iniziativa, annunciata dal Palermo FC, permetterà ai sostenitori di incontrare i due calciatori della formazione allenata da Filippo Inzaghi e ottenere autografi sui prodotti ufficiali del club.


Palermo, Meet & Greet con Cassandro e Mazzitelli: ingresso gratuito per 100 persone

L’accesso all’evento sarà completamente gratuito, ma i posti disponibili saranno limitati a 100, fino a esaurimento.

Il Palermo ha inoltre previsto una modalità di ingresso prioritario riservata ai tifosi che acquisteranno una maglia gara personalizzata presso lo Store ufficiale del Forum Palermo.

L’iniziativa promozionale sarà valida dalle ore 9:00 di mercoledì 11 novembre fino alle ore 18:00 di giovedì 12 novembre.

Chi effettuerà l’acquisto durante questa fascia temporale riceverà un braccialetto che garantirà l’accesso prioritario all’evento insieme a un accompagnatore, sempre nel rispetto delle modalità organizzative comunicate dal club.

Due file per incontrare i calciatori rosanero

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 12 novembre, i tifosi potranno mettersi in fila per partecipare all’incontro.

Saranno predisposti due accessi distinti: uno riservato ai possessori del braccialetto e un altro destinato a chi ne sarà sprovvisto.

L’ingresso avverrà secondo l’ordine di arrivo, tenendo conto della priorità prevista per chi ha acquistato la maglia personalizzata.

La società ha inoltre precisato che durante il Meet & Greet sarà possibile far autografare esclusivamente prodotti ufficiali del Palermo FC.

Un’occasione per i sostenitori rosanero di incontrare da vicino Cassandro e Mazzitelli durante la sosta del campionato di Serie B, prima della ripresa degli impegni ufficiali della squadra.

Altre notizie

Screenshot 2026-11-10 180444

Palermo, Perin a DAZN: «Meglio parare un rigore sotto la Curva Nord che in Champions League»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (37) gardini

Palermo, Gardini sul nuovo stadio: «Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28. Oltre 150 persone al lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (69) spogliatoi

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: possesso palla e lavoro aerobico per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (66) vavassori palumbo

Palermo, Vavassori escluso dalla Nazionale Under 21: il quadro influenzale lo costringe a rinunciare alla convocazione

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
pisa palermo (9)

Serie B, Palermo sempre più favorito per la promozione: crollano le quote di Pisa, Verona e Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
mignani

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, crisi senza fine: Iemmello non segna da sette partite. Mignani cerca la svolta prima del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (92) segre fortin ranocchia

Repubblica Palermo: “Inzaghi vola più forte delle grandi della Serie B: i rosanero meglio di Napoli, Cagliari e Benevento”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo manchester city (152) pastore Sasà salvaggio

Giornale di Sicilia: “Palermo, Salvaggio: «Quest’anno un cinn’è pi nuddu». E sul Catanzaro scherza: «La pasta al forno non ci vada di traverso»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, la difesa prende più gol ma Inzaghi vola: solo due clean sheet in undici giornate”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (90) perin

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa fragile ma blindata nei finali: soltanto due gol subiti dopo il 75’”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (4) logo ingresso

Giornale di Sicilia: “Palermo, ripresa a Torretta senza Pohjanpalo e Vavassori. Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo carrarese 2-1 (8) mazzitelli

Giornale di Sicilia: “Palermo, Mazzitelli verso l’esclusione dalla lista: a gennaio sarà il primo rinforzo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-11-10 180444

Palermo, Perin a DAZN: «Meglio parare un rigore sotto la Curva Nord che in Champions League»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
6a399793c4269

Vicenza, Gallo verso la conferma: decisivo il sostegno della tifoseria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (37) gardini

Palermo, Gardini sul nuovo stadio: «Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28. Oltre 150 persone al lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (69) spogliatoi

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: possesso palla e lavoro aerobico per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (77) cassandro marchizza

Palermo, Cassandro e Mazzitelli incontrano i tifosi al Forum: giovedì 12 novembre Meet & Greet. Tutte le informazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026