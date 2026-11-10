Giornale di Sicilia: “Palermo, Mazzitelli verso l’esclusione dalla lista: a gennaio sarà il primo rinforzo di Inzaghi”

L’avventura di Luca Mazzitelli con il Palermo è destinata a vivere una pausa forzata. Il centrocampista rosanero, arrivato a settembre per sostituire l’infortunato Gabriel Strefezza nella lista over, potrebbe presto essere escluso dall’elenco dei calciatori utilizzabili in campionato. Il recupero dell’esterno offensivo, infatti, obbligherà il club a effettuare il cambio previsto dal regolamento della Serie B.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Mazzitelli ha comunque sfruttato le opportunità ricevute da Filippo Inzaghi, dimostrando esperienza, personalità e capacità di adattamento. La sua esclusione sarebbe soltanto temporanea, con la prospettiva di tornare stabilmente a disposizione nel mercato di gennaio.





Palermo, Mazzitelli verso l’uscita dalla lista over

Sei presenze, una sola da titolare e 184 minuti complessivi. È questo il bilancio di Luca Mazzitelli nella sua prima esperienza con la maglia rosanero, iniziata il 15 settembre scorso.

Un percorso che, con ogni probabilità, subirà un’interruzione prima della partita contro il Catanzaro o immediatamente dopo.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, a partire dal 15 novembre il Palermo potrà valutare il reinserimento di Gabriel Strefezza nella lista dei calciatori over, con la conseguente esclusione di Mazzitelli.

Il regolamento consente infatti di reintegrare l’esterno soltanto al posto del giocatore che lo aveva sostituito dopo l’infortunio.

Il centrocampista romano rimarrebbe regolarmente un tesserato del Palermo, ma non potrebbe essere utilizzato in campionato fino alla riapertura delle liste.

Resterebbe invece disponibile per la Coppa Italia, competizione nella quale i rosanero affronteranno il Bologna il prossimo 15 dicembre.

Una coincidenza particolare: il 15 settembre è iniziata la sua esperienza palermitana, mentre il 15 dicembre potrebbe avere un’altra occasione per scendere in campo.

Mazzitelli, dall’esordio a Empoli ai 90 minuti contro il Pisa

Nonostante il poco tempo a disposizione, Mazzitelli è riuscito a conquistare progressivamente la fiducia di Filippo Inzaghi.

Il centrocampista si è inserito gradualmente nello spogliatoio, mettendo al servizio della squadra l’esperienza maturata in diversi campionati di Serie A.

Il suo esordio con il Palermo è arrivato il 10 ottobre, nella trasferta contro l’Empoli, quando è stato impiegato negli ultimi dieci minuti.

Un ingresso utile soprattutto per ritrovare il ritmo partita dopo un periodo prolungato di inattività.

Da quel momento Inzaghi lo ha utilizzato con continuità, aumentando progressivamente il suo coinvolgimento nelle rotazioni del centrocampo.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Salvatore Orifici, il tecnico rosanero ha più volte elogiato le qualità del numero 36 durante le conferenze stampa.

La prova più significativa è arrivata il 28 ottobre, nella trasferta contro il Pisa.

In quell’occasione Mazzitelli è partito titolare per la prima volta, disputando tutti i 90 minuti nonostante i crampi accusati nel finale.

Una prestazione caratterizzata da grande sacrificio e dalla volontà di rimanere in campo fino all’ultimo, contribuendo alla rimonta del Palermo.

Palermo, il ritorno di Strefezza cambia gli equilibri

Il possibile reinserimento di Gabriel Strefezza rappresenta una notizia importante per Inzaghi, che potrebbe recuperare un elemento di qualità nel reparto offensivo.

Il ritorno dell’esterno, tuttavia, comporterà una scelta obbligata dal punto di vista regolamentare.

Mazzitelli dovrà lasciare il proprio posto nella lista A, pur continuando ad allenarsi con la squadra e rimanendo a disposizione per gli impegni di Coppa Italia.

Una situazione particolare per un giocatore che, proprio nelle ultime settimane, aveva iniziato a ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nelle scelte dell’allenatore.

La decisione definitiva sui tempi del cambio sarà legata alle condizioni fisiche di Strefezza e alle valutazioni dello staff tecnico.

Mazzitelli sarà il primo rinforzo del mercato di gennaio

L’esclusione dalla lista non rappresenterà comunque la fine del percorso di Mazzitelli con il Palermo.

Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista è destinato a diventare il primo vero rinforzo dei rosanero nella sessione invernale di mercato.

A gennaio, infatti, il club potrà modificare nuovamente gli elenchi e reinserire stabilmente il suo nome tra i calciatori utilizzabili in Serie B.

Per consentire il rientro di Mazzitelli sarà necessario liberare un posto nella lista over, escludendo un altro giocatore.

Una scelta che la società e Inzaghi dovranno valutare nelle prossime settimane, anche alla luce delle condizioni della rosa e delle esigenze tattiche.

Nel frattempo, il numero 36 si prepara a vivere una pausa obbligata dopo due mesi nei quali ha dimostrato di poter rappresentare una risorsa importante per il Palermo.

La sua esperienza e la capacità di adattarsi rapidamente alla Serie B potrebbero tornare particolarmente utili nella seconda parte della stagione, quando la squadra rosanero sarà chiamata a confermare le proprie ambizioni di promozione.