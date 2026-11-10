Gazzetta dello Sport: “Italia, Mancini prepara la rivoluzione verde. Cisse e Pio Esposito per sfidare la Francia”

Una Nazionale giovane, coraggiosa e pronta a sorprendere. Roberto Mancini prepara la sfida contro la Francia di Nations League puntando su una nuova generazione di talenti, con l’obiettivo di conquistare l’accesso ai quarti di finale e costruire il futuro dell’Italia.

Come racconta Fabio Licari sulle pagine della Gazzetta dello Sport, quella convocata dal commissario tecnico è la Nazionale più giovane delle sue 66 selezioni, con un’età media di 24 anni e sei mesi. Tra le principali novità spicca Alphadjo Cisse, ventenne protagonista di un avvio di stagione straordinario con il Milan, che potrebbe affiancare Pio Esposito nell’attacco azzurro.





Italia, Cisse è la grande sorpresa di Mancini

Nato a Treviso il 22 ottobre 2006 da genitori originari della Guinea, Alphadjo Cisse rappresenta uno dei volti più interessanti del nuovo corso azzurro.

Il giovane attaccante, arrivato al Milan dopo l’esperienza al Catanzaro e reduce da un grave infortunio, ha già realizzato cinque reti in campionato e tre in Europa League.

Numeri che hanno convinto Mancini a inserirlo nel gruppo della Nazionale maggiore.

Secondo quanto evidenziato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, la convocazione sarebbe potuta arrivare già a settembre, ma gli impegni dell’Under 21 nelle qualificazioni europee avevano suggerito di rinviare il suo ingresso tra i grandi.

Adesso Cisse potrebbe addirittura partire titolare contro la Francia, giovedì a San Siro, sulla sinistra di Pio Esposito.

Un’eventuale coppia offensiva particolarmente suggestiva, con il milanista e l’interista insieme in maglia azzurra.

Pio Esposito, sette gol in tredici presenze

Se Cisse rappresenta la grande novità, Pio Esposito è ormai uno dei punti fermi del progetto tecnico di Mancini.

L’attaccante dell’Inter, appena ventunenne, ha già realizzato sette reti in tredici presenze con la Nazionale maggiore.

Un rendimento che conferma la crescita del giovane centravanti, diventato un riferimento offensivo dell’Italia.

Il record assoluto di marcature in azzurro appartiene a Gigi Riva, autore di 35 reti, un primato che resiste dal 1973.

Pio Esposito è ancora lontano da quel traguardo, ma il suo impatto iniziale testimonia il potenziale di un giocatore sul quale il commissario tecnico intende costruire il futuro della squadra.

Mancini punta sui giovani: la nuova generazione azzurra

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport nell’approfondimento firmato da Fabio Licari, Mancini sta portando avanti una trasformazione profonda dell’organico.

Il commissario tecnico ha scelto di dare spazio a una generazione che comprende Cisse, Kayode, Palestra, Doumbia, Pisilli, Romano, Ahanor, Koleosho e Liberali.

A questi si aggiungono calciatori già più esperti come Sebastiano Esposito e Vergara, oltre a elementi che il ct sta gradualmente inserendo nel progetto, tra cui Lontani e Cassano.

Restano inoltre sotto osservazione Lulli, Ndour e Camarda, possibili protagonisti del futuro azzurro.

Una rivoluzione che coinvolge soprattutto il reparto offensivo, dove gli infortuni hanno contribuito ad accelerare il ricambio generazionale.

Tra i giocatori dell’Italia delle precedenti convocazioni figurano ancora Scamacca e Zaniolo, quest’ultimo tornato nel giro della Nazionale dopo una lunga assenza.

Italia-Francia, Mancini cerca i quarti di Nations League

La sfida contro la Francia rappresenta un passaggio importante nella corsa alla qualificazione ai quarti di finale della Nations League.

Gli azzurri avevano già messo in difficoltà i francesi nella gara disputata a Parigi e adesso cercheranno un risultato positivo davanti al pubblico di San Siro.

Il secondo appuntamento sarà domenica contro il Belgio, in una partita che potrebbe risultare decisiva per il passaggio del turno.

La giovane età della squadra comporta inevitabilmente alcuni rischi, ma Mancini sembra intenzionato a proseguire sulla strada del rinnovamento senza rinunciare alla competitività immediata.

La probabile Italia contro la Francia

Per la partita di giovedì, Mancini dovrebbe affidarsi alla migliore formazione disponibile, senza ricorrere a un turnover particolarmente ampio.

Davanti a Donnarumma, la linea difensiva potrebbe essere composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori.

A centrocampo, Sandro Tonali dovrebbe agire da regista, affiancato da Barella e Doumbia. Resta comunque aperta la possibilità di un impiego di Frattesi, già utilizzato da titolare nella precedente sfida contro la Francia.

In attacco, Pio Esposito appare destinato a occupare il ruolo di centravanti.

Le principali incognite riguardano invece gli esterni offensivi.

Cisse, Zaniolo e Cambiaghi: ballottaggio sulle fasce

Secondo l’analisi di Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, Cisse è uno dei principali candidati per una maglia da titolare sulla fascia sinistra.

Il milanista sta dimostrando di possedere qualità importanti nell’attaccare gli spazi, accentrarsi e cercare la conclusione verso la porta.

La sua capacità di finalizzazione rappresenta una soluzione interessante per una squadra che vuole aumentare la propria pericolosità offensiva.

Cambiaghi garantirebbe invece maggiore copertura, mentre Sebastiano Esposito offrirebbe qualità nella gestione del possesso e nella costruzione della manovra.

Sulla destra resta forte la candidatura di Nicolò Zaniolo, giocatore al quale Mancini difficilmente rinuncerebbe qualora fosse nelle migliori condizioni fisiche.

Il tridente formato da Zaniolo, Pio Esposito e Cisse rappresenta dunque una delle possibili soluzioni per affrontare la Francia.

Italia, il futuro passa dalla Nations League

La Nazionale di Mancini si prepara a due appuntamenti importanti con una rosa profondamente rinnovata.

La scelta di puntare sui giovani non riguarda soltanto il futuro, ma anche la volontà di ottenere risultati immediati in una competizione che può consentire all’Italia di confrontarsi con le migliori selezioni europee.

La Francia rappresenta un avversario di altissimo livello, ma il commissario tecnico vuole verificare sul campo la maturità dei nuovi protagonisti azzurri.

Cisse e Pio Esposito sono i simboli di questa trasformazione: due giovani attaccanti che potrebbero diventare il volto della nuova Italia.