Italia, Mancini su Calò: «Lo seguiamo, ma non possiamo convocare giocatori di 29 anni perché ce lo dicono i procuratori»

La Nazionale italiana si ritrova a Coverciano per preparare gli ultimi due impegni del 2026 in Nations League, contro Francia e Belgio. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha presentato il raduno in conferenza stampa, soffermandosi sulla scelta di puntare sui giovani e sulle esclusioni di alcuni calciatori che si stanno mettendo in evidenza nei rispettivi campionati.

Tra i temi affrontati anche la mancata convocazione di Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone di Massimiliano Alvini, protagonista di un positivo avvio di stagione. Il commissario tecnico ha spiegato le ragioni della sua scelta, rispondendo anche alle polemiche sollevate dagli agenti.





Mancini su Calò: «È uno dei ragazzi che stanno facendo bene»

Il nome di Calò è stato al centro di una domanda durante la conferenza stampa. Mancini ha confermato che il centrocampista viene seguito dallo staff della Nazionale, così come altri elementi della formazione ciociara.

«È uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, che noi seguiamo. Il Frosinone ne ha tre o quattro bravi».

Il commissario tecnico ha però chiarito che, in questa fase, la priorità è osservare calciatori più giovani, senza escludere future convocazioni per elementi di maggiore esperienza.

«Ma non possiamo chiamare giocatori di 29/30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dicono i procuratori».

Una presa di posizione netta, che ribadisce la volontà di costruire una Nazionale orientata al futuro.

La linea verde: «Abbiamo l’obbligo di convocare i giovani»

Mancini ha spiegato che il progetto azzurro prevede un progressivo ringiovanimento della rosa, attraverso la valorizzazione dei talenti che si stanno affacciando al calcio professionistico.

«La cosa che più mi piace è che si sta creando un gruppo di ragazzi giovani, anche grazie all’aiuto dei giocatori più esperti. Nonostante siano giovani hanno fatto delle partite buone e mi sembra si stia instaurando un buon feeling tra di loro».

Il commissario tecnico non ritiene però che i club italiani stiano concedendo uno spazio significativamente maggiore ai giovani rispetto al passato.

«Non mi sembra, la situazione è più o meno la stessa. Qualcuno li fa giocare e qualcun altro no. Noi abbiamo l’obbligo di cercare e di convocare i giovani per conoscerli direttamente».

Poi ha aggiunto:

«Chiamiamo ragazzi anche un po’ più giovani con buone qualità tecniche per valutarli perché pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi».

Palma sceglie l’Italia: «Può diventare un difensore molto bravo»

Tra le principali novità del raduno figura Matteo Palma, difensore classe 2008 dell’Udinese, che ha scelto la Nazionale italiana nonostante la possibilità di rappresentare anche la Germania.

Mancini ha espresso un giudizio positivo sulle prospettive del giovane centrale.

«Palma era in bilico con la Germania, penso possa diventare un difensore molto bravo».

Il commissario tecnico ha parlato anche degli altri nuovi convocati, tra cui Mattia Liberali, Alphadjo Cisse, Simone Lontani e Riccardo Cassano.

«I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti, ci hanno dato buone sensazioni. Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene».

Su Lontani:

«Lontani lo avevo visto alla prima di campionato e mi aveva fatto una buona impressione, è migliorato di partita in partita. Ha personalità e qualità tecniche, lo conferma il gol che ha segnato con l’Atalanta».

Su Cisse e Cassano:

«Cisse può fare entrambi i ruoli d’attacco, sono curioso di vederlo in questi giorni. E, per quanto riguarda Cassano, può essere il giocatore che non abbiamo in questo momento, è un regista di centrocampo e sta in una squadra dove giocano a calcio e pensano allo stesso modo. Deve crescere fisicamente, ma ha il gioco in testa e può diventare importante per il futuro della Nazionale».

Chiesa, Bernardeschi e Cristante: le spiegazioni del Ct

La scelta di puntare sui giovani ha comportato anche l’esclusione di alcuni calciatori più esperti, tra cui Federico Chiesa, Federico Bernardeschi e Bryan Cristante.

Mancini ha chiarito che non si tratta di bocciature definitive.

«Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c’è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno li chiameremo».

Per Chiesa, invece, il problema riguarda soprattutto la condizione fisica e il minutaggio.

«Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo possa tornare con noi al più presto».

Tresoldi tra Italia e Germania

Un altro giovane seguito dalla Nazionale è Nicolò Tresoldi, chiamato a scegliere tra Italia e Germania.

Mancini ha confermato i contatti avuti con il calciatore.

«Ci ho parlato io e ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire di voler giocare per l’Italia, ma essendo nato in Italia e avendo il papà che ha giocato per l’Italia credo possano esserci delle possibilità».

Poi ha concluso:

«Poi è il ragazzo che deve scegliere, lui sa che per noi può essere importante».

Nations League, Italia a caccia dei quarti

Sul piano sportivo, gli Azzurri si preparano ad affrontare Francia e Belgio nelle ultime due partite del girone di Nations League.

L’obiettivo è conquistare un posto tra le prime due e accedere ai quarti di finale della competizione.

«Per come si è evoluta la situazione in queste quattro gare abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione e ci proveremo. Che poi la strada sia ancora lunga e che c’è da lavorare tanto anche questa è una certezza».

Mancini ha sottolineato anche il ritrovato entusiasmo dei tifosi, con San Siro tutto esaurito per la sfida contro la Francia.

«L’entusiasmo ritrovato ci fa piacere, ma dobbiamo ancora alzare l’asticella».

Il ricordo di Jesús de Miguel Alameda

In chiusura, il commissario tecnico ha rivolto un pensiero alla tragica scomparsa del calciatore spagnolo Jesús de Miguel Alameda, morto a soli 30 anni.

«È difficile anche trovare le parole, ha perso la vita un ragazzo di trent’anni mentre faceva la cosa che gli piaceva di più. È stata una cosa drammatica, che ha scosso un po’ tutti».

La Nazionale proseguirà il lavoro a Coverciano, con Mancini intenzionato a trovare il giusto equilibrio tra i giocatori più esperti e le nuove generazioni. Una strategia che, almeno per il momento, lascia fuori Giacomo Calò, pur confermando l’attenzione dello staff azzurro nei confronti delle sue prestazioni con il Frosinone.