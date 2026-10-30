Elezioni FIGC, Malagò raggiunge 11 firme dai club di Serie A: sarà candidato alla presidenza

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Giovanni Malagò compie un passo importante nella corsa alla presidenza della FIGC. L’attuale commissario federale ha infatti raggiunto il quorum di 11 firme su 20 da parte dei club di Serie A, requisito necessario per presentare la propria candidatura.

La notizia, riportata dall’ANSA, apre ufficialmente la strada alla sua partecipazione all’assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre, quando verrà scelto il nuovo presidente della Federcalcio italiana. Si profila una sfida con Adriano Galliani, sostenuto da AIC e AIAC.


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