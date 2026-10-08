Gazzetta dello Sport: “Baldini: «A Palermo mio figlio Mattia lavorò gratis. Castagnini bravissimo. Con l’Under 21 voglio vincere Europeo e Olimpiadi»”

Silvio Baldini si racconta tra emozioni, calcio e valori umani. Il commissario tecnico dell’Italia Under 21, reduce dalla qualificazione agli Europei, guarda al futuro con ambizione e fiducia, senza dimenticare le esperienze che hanno segnato la sua carriera. Tra queste c’è anche Palermo, dove il tecnico ricorda un episodio legato al figlio Mattia e all’allora direttore sportivo Renzo Castagnini.

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Baldini affronta numerosi temi: il rapporto speciale con i giovani azzurri, il talento di Ndour, la collaborazione con Roberto Mancini, il ruolo di Andrea Barzagli e gli obiettivi della Nazionale. Ma soprattutto emerge una filosofia precisa: prima dei risultati vengono la crescita personale, il rispetto e la felicità di giocare a calcio.





Baldini: «Non ho mai avuto dubbi sulla qualificazione»

Mister, lei non ha mai avuto dubbi sulla qualificazione all’Europeo. Fiducia illimitata.

«È il mio modo di pensare, per trasmettere anche ai ragazzi delle sicurezze, autostima, l’idea di non vivere con l’angoscia del risultato. Se vivi con angoscia il risultato poi sei sempre poco positivo».

Ha sempre detto che nel calcio ne ha viste di tutti i colori, ma un gol da 75 metri come quello di Ndour…

«Mai. Sono stato felice perché almeno posso raccontare di aver visto un gol fenomenale da un ragazzo speciale come Ndour».

Dopo la partita avete parlato fitto, in campo.

«Con alcuni giocatori nasce un feeling basato su racconti, su episodi che restano privati. Lui mi aveva raccontato una cosa prima di venire in ritiro e dopo la partita gli ho detto che è stata proprio quella ad avergli regalato un premio. Un gol che nessuno scorderà».

Il rapporto con i giovani: «Devono ritrovare la felicità di quando erano bambini»

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Baldini spiega come sia riuscito a costruire un rapporto così forte con un gruppo composto da ragazzi molto diversi tra loro.

Come ha fatto a entrare così in connessione con loro, così giovani e anche così diversi tra loro?

«È come avere davanti dieci persone che parlano dieci lingue diverse. Per farti capire, devi parlare nel modo che conoscono. Io parlo solo l’italiano, però bisogna modularlo in base alla persona che hai di fronte. Posso farle un esempio».

Prego.

«Per gli infortuni di Favasuli e Fortini, abbiamo fatto scendere Ahanor dalla Nazionale per coprirci sul pericolo del contropiede della Polonia. Honest gioca, ma sta facendo l’ala. A un certo punto ho dovuto alzargli la voce. Ho capito dalla sua espressione che non lo stavo aiutando. Alla fine del primo tempo, sono andato ad abbracciarlo e gli ho spiegato con calma che lui doveva coprire Pisilli e Liberali. Così gli ho fatto capire che non lo stavo rimproverando. Altri giocatori invece hanno bisogno di sentire il rimprovero per capire dove stanno sbagliando».

A questi ragazzi non manca il talento, forse gli mancava la fiducia. E con lei la sentono.

«Come dico sempre a loro, non devono pensare solo a diventare ricchi e famosi, ma devono cercare nel calcio quella felicità che avevano da bambini, quando si pensa solo al divertimento. E devono comportarsi bene, anche in campo. Non come quel raccattapalle in Armenia…».

Che nel recupero ha perso tempo e lei lì ha detto ai suoi che avremmo vinto.

«Non perché sono un chiromante o un indovino, ma perché era una scorrettezza e l’avrebbero pagata. Per questo con la Polonia mi sono raccomandato: che nessuno perda tempo. Anche se vinciamo 2-0, 3-0, giocate, giocate, giocate. Lo hanno fatto».

L’esempio è l’incitazione a Pisilli a pressare anche al 90′.

«Devi pensare che finché l’arbitro non fischia la fine tu devi dare il massimo di te stesso. Se rallenti, fai il furbo, che esempio dai? Quando sono stato scelto per l’Under 21, la prima cosa che ho detto è che spero di ottenere risultati, ma soprattutto voglio essere una persona che inciderà sulla crescita come uomini di questi ragazzi. Nella vita, se prendi scorciatoie poi le paghi».

E se le capita un giocatore che simula?

«Lo rimprovero. E se insiste non lo faccio più giocare. Ci serve vincere così? Ci aiuta nella nostra crescita, a essere persone migliori?».

«Undici o dodici ragazzi sono prontissimi per la Nazionale maggiore»

I club vi devono dare una mano.

«La nostra speranza è che diano spazio a questi ragazzi. Penso a Pisilli all’inizio dell’anno scorso, quando non giocava nella Roma. Poi è stato impiegato ed è arrivato in Nazionale maggiore. Se non giocano, questi ragazzi non progrediscono. Il talento non va imprigionato nella tattica. E 11 o 12 per me sono prontissimi per la Nazionale maggiore, basta scegliere. Io non scelgo, per me sono come dei figli».

Il ricordo di Palermo: «Mattia venne a spese mie, poi gli riconobbero il lavoro»

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport riguarda l’esperienza rosanero e il rapporto professionale con il figlio Mattia.

Com’è lavorare con suo figlio Mattia?

«Professionalmente non è mio figlio, non ha privilegi o responsabilità in più. Vedo che entra molto in empatia con quelli dello staff, con i giocatori, riceve stima e affetto. Pensano che sia lì solo perché è mio figlio, ma non è così. Quando lo portai a Palermo, il ds Castagnini – bravissimo – preferiva che non lo facessi. Venne a spese mie, a gennaio. A marzo lo chiamarono in sede: non è giusto che lavori gratis. Gli hanno dato poco, ma quel poco aveva un grande valore perché gli avevano riconosciuto il suo lavoro. E merita di stare in Under 21 al 100%».

Un ricordo che riporta Baldini alla sua esperienza sulla panchina del Palermo e che evidenzia l’importanza attribuita al riconoscimento professionale del figlio, indipendentemente dal legame familiare.

Barzagli e Mancini: «Andrea farà una grande carriera»

Il suo vice invece è Andrea Barzagli.

«Una sorpresa. Non avrei mai creduto che uno con il suo curriculum da giocatore avesse questa umiltà, come se avesse giocato sempre tra i dilettanti e vuole imparare il mestiere. Ha tutto il mio rispetto e difatti nelle riunioni tecniche le spiegazioni le dà lui, non io. È veramente bravo e se trova un bravo direttore sportivo farà una grande carriera anche da allenatore».

Il rapporto con Mancini com’è?

«C’è collaborazione, visto che per Armenia e Polonia ci ha lasciato i migliori. E poi c’è simpatia e stima. Tre anni fa, quando era ct, gli dissi che mi sarebbe piaciuto allenare l’Under 21. Lui si era speso, poi la federazione fece un’altra scelta. E tra me e lui c’è un personaggio chiave come Claudio Ranieri: è stato con noi a Pescara, ha motivato tutto il gruppo con la sua esperienza».

«Voglio vincere l’Europeo e le Olimpiadi»

Nella parte conclusiva dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Baldini alza ulteriormente l’asticella e guarda ai prossimi appuntamenti internazionali.

L’anno prossimo c’è l’Europeo, nel 2028 l’Olimpiade di Los Angeles.

«Speravo di andare all’Europeo e ora ci siamo andati. Ora spero di vincerlo, poi andare alle Olimpiadi e vincerle. Abbiamo ragazzi bravi tecnicamente, che se giocano come l’altra sera con la Polonia e dimostrano tutta questa voglia di essere un gruppo, sicuramente le due cose sono fattibili».

All’Europeo pensa di portare qualcuno dei ragazzi che sono già saliti in Nazionale maggiore?

«Nessuno, mi tengo quelli che ho, i miei ragazzi. L’unico che mi ha sempre dato la sua disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse con la Nazionale maggiore. Quando ci siamo lasciati a giugno scorso, mi ha detto che vorrebbe giocare l’Europeo, anche perché nel 2025 lo ha saltato per gli impegni con l’Inter. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino».

La disponibilità di Pio Esposito dipenderà anche dagli impegni della Nazionale maggiore, che dal 4 all’8 giugno sarà coinvolta nelle Final Four di Nations League.

Baldini, intanto, continua a guardare avanti con il suo gruppo. La qualificazione europea è soltanto il primo traguardo: l’obiettivo dichiarato è provare a vincere l’Europeo e conquistare successivamente anche l’oro olimpico a Los Angeles.