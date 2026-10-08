Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo fa gli straordinari con la Finlandia. Gabrielloni scalpita per Empoli”

Quattro partite in undici giorni, 298 minuti giocati e tre gol realizzati. Joel Pohjanpalo torna a Palermo dopo gli impegni con la Finlandia portandosi dietro un carico importante di fatica, ma anche la conferma della propria centralità in Nazionale. Adesso Filippo Inzaghi dovrà valutare attentamente le condizioni del centravanti rosanero in vista della trasferta contro l’Empoli, con Alessandro Gabrielloni che resta una possibile alternativa dal primo minuto.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il numero 20 del Palermo ha trasformato la lunga sosta per le Nazionali in un autentico tour de force, accumulando minuti, chilometri e gol prima di rientrare ieri in città.





Pohjanpalo, quattro partite e tre gol con la Finlandia

Il programma del centravanti è stato particolarmente intenso. Il 26 settembre Pohjanpalo ha giocato tutti i 90 minuti contro San Marino, realizzando una tripletta nella vittoria per 7-0 della Finlandia.

Tre giorni dopo è rimasto in campo per 59 minuti nella sfida contro la Bielorussia, terminata senza reti.

Il 3 ottobre è arrivata un’altra partita da 90 minuti, questa volta nel successo per 2-1 contro l’Albania. Infine, nell’ultimo impegno disputato a Budapest contro la Bielorussia, perso 1-0, il centravanti è entrato al 59′.

Il bilancio complessivo è di 298 minuti e tre reti in quattro incontri, numeri che testimoniano quanto il giocatore sia importante anche per la propria Nazionale.

Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il problema per il Palermo non riguarda il rendimento del finlandese, ma la gestione delle energie dopo una serie così ravvicinata di impegni e lunghi spostamenti.

Gabrielloni si candida: Inzaghi valuta l’alternativa

Il ritorno di Pohjanpalo apre inevitabilmente una riflessione sulle scelte offensive in vista della trasferta di Empoli.

Inzaghi considera il finlandese un punto di riferimento fondamentale, ma dovrà capire quanto il giocatore abbia recuperato dopo gli impegni internazionali.

Per questo motivo prende corpo anche l’ipotesi Alessandro Gabrielloni dal primo minuto.

L’ex Como, arrivato durante il mercato estivo per offrire caratteristiche differenti e nuove soluzioni al reparto offensivo, potrebbe rappresentare una valida alternativa.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tuttavia, la candidatura di Gabrielloni resta al momento soprattutto un piano B, più che una scelta già definita.

La sensazione è che Pohjanpalo abbia ancora energie importanti da spendere, nonostante il notevole carico di lavoro accumulato.

Empoli, un avversario speciale: quattro gol nella scorsa stagione

C’è poi un precedente che potrebbe spingere Inzaghi a puntare ancora una volta sul proprio centravanti.

Nella passata stagione, infatti, Pohjanpalo è stato protagonista assoluto nelle due sfide contro l’Empoli, realizzando complessivamente quattro reti.

All’andata, nella vittoria per 3-1 conquistata dal Palermo in trasferta, il finlandese firmò una doppietta. Stesso copione nella gara di ritorno al Renzo Barbera, quando mise a segno altri due gol nel successo rosanero per 3-2.

Due doppiette in altrettante partite, un rendimento che conferma il particolare feeling del centravanti con la formazione toscana.

Un precedente significativo, anche se stavolta il tema principale non riguarda soltanto la capacità di incidere sotto porta, ma soprattutto la gestione delle energie.

La decisione dopo gli ultimi allenamenti

Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la scelta definitiva di Inzaghi arriverà dopo gli ultimi due allenamenti, quando lo staff tecnico avrà potuto verificare le condizioni fisiche del finlandese e la sua capacità di recupero.

Il Palermo dispone comunque di due soluzioni differenti: Pohjanpalo resta il riferimento principale dell’attacco, mentre Gabrielloni rappresenta un’alternativa di valore, capace di garantire presenza e spirito combattivo.

La priorità sarà trovare il giusto equilibrio tra le necessità della squadra e la gestione del centravanti.

Pohjanpalo ha già fatto gli straordinari con la Finlandia. Adesso toccherà a Inzaghi decidere se chiedergli un altro sforzo contro l’Empoli oppure affidarsi inizialmente a Gabrielloni.