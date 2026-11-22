Il Palermo incassa la prima sconfitta stagionale, battuto 3-1 dal Catanzaro al Nicola Ceravolo nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. Una prestazione dai due volti per la formazione di Filippo Inzaghi, capace di reagire nel primo tempo con il pareggio di Vavassori, ma in difficoltà nella ripresa.

Valerio Tripi, sulle pagine di Repubblica Palermo, analizza le prestazioni dei singoli rosanero. Il migliore è Vavassori, premiato con un 6,5 per il settimo gol stagionale e la determinazione mostrata fino alla fine. Insufficienze pesanti per Cassandro, Augello e Johnsen, tutti valutati 5.

Di seguito tutti i voti e i giudizi delle pagelle di Valerio Tripi per Repubblica Palermo, riportati integralmente.





Catanzaro-Palermo 3-1: le pagelle di Repubblica Palermo

PERIN – 6

«Incolpevole sui gol, praticamente inoperoso per tutta la partita. Torna a casa con tre gol nel sacco».

CASSANDRO – 5

«Preso in mezzo fra Giovane e Dorval nell’azione del primo gol del Catanzaro. Soffre il ritorno al Ceravolo da ex».

PEDA – 6

«Chiude bene su un cross dalla sinistra del Catanzaro. Fa a sportellate nell’area di rigore del Catanzaro sulle palle inattive. Spende un giallo su una ripartenza del Catanzaro e resta negli spogliatoi a fine primo tempo».

MAGNANI (dal 1′ st) – 5,5

«Subito attento in chiusura. Poi finisce per naufragare anche lui».

CECCARONI – 5,5

«Prova alla disperata ad andare a chiudere su Giovane in occasione del gol, ma non è un suo uomo e non ci arriva. Nel secondo tempo perde l’uomo in occasione del raddoppio del Catanzaro».

AUGELLO – 5

«Perde un pallone pericoloso, ma per l’arbitro ha subito fallo. Nel secondo tempo cala e quando decide di cambiare modulo Inzaghi lo sostituisce con Gyasi».

GYASI (dal 35′ st) – SV

MAZZITELLI – 5,5

«Si schiaccia troppo sulla linea dei difensori sul gol di Giovane, si divora un gol fatto dal limite dell’area. Becca il giallo per una sportellata di troppo su un calcio d’angolo e resta negli spogliatoi».

SEGRE (dal 1′ st) – 6

«Ha una voglia matta di incidere, ma non riesce a farlo. Premiato l’impegno».

RANOCCHIA – 5,5

«Cerca di imbastire la manovra e tutti i palloni passano da lui. Nel secondo tempo scompare dal campo».

VAVASSORI – 6,5

«Settimo gol in campionato e un paio di accelerazioni che mettono paura al Catanzaro. Si arrende per ultimo».

HERNANI – 6

«Sta bene e si vede, accelera portando il pressing, gestisce i tempi, cerca la conclusione dalla distanza con bordate da fuori, con il secondo tentativo propizia il gol di Vavassori. Finisce per predicare nel deserto».

JOHNSEN – 5

«Primo tempo più concreto del solito, secondo da dimenticare. Regala palla al Catanzaro sul 3-1».

GABRIELLONI – 6

«Tanto lavoro sporco per i compagni».

POHJANPALO (dal 18′ st) – 5,5

«Non gli arrivano palloni giocabili e non tira mai in porta».

Vavassori si salva, Johnsen e Cassandro in difficoltà

Dalle valutazioni di Valerio Tripi su Repubblica Palermo emerge una prestazione caratterizzata da numerose difficoltà individuali, soprattutto nella seconda parte della gara.

Vavassori è il migliore dei rosanero con 6,5, grazie alla rete del momentaneo pareggio e alle accelerazioni che hanno creato problemi alla difesa calabrese. Sufficienza anche per Hernani, premiato per il lavoro svolto tra centrocampo e trequarti, e per Gabrielloni, al quale viene riconosciuto il contributo nel gioco di squadra.

Particolarmente negativo il giudizio su Johnsen, autore di un primo tempo più concreto rispetto alle precedenti uscite ma protagonista di una ripresa da dimenticare. Il norvegese perde infatti il pallone dal quale nasce il definitivo 3-1 del Catanzaro.

Insufficienza anche per Cassandro, in difficoltà sulla fascia contro Dorval, e per Augello, calato nel corso della ripresa.

Le pagelle di Repubblica Palermo firmate da Valerio Tripi fotografano così una squadra che, dopo aver reagito allo svantaggio iniziale, non è riuscita a mantenere lo stesso livello di intensità nella seconda frazione.