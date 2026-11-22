Il Palermo cade ancora al Nicola Ceravolo e interrompe la propria imbattibilità stagionale. Il 3-1 subito contro il Catanzaro rappresenta la prima sconfitta del campionato per la formazione di Filippo Inzaghi, che torna dalla Calabria con diversi interrogativi e la necessità di reagire immediatamente.

Come evidenzia Luigi Butera sulle pagine del Giornale di Sicilia, la sconfitta richiama inevitabilmente quella dello scorso maggio, quando il Palermo uscì battuto dallo stesso stadio nella semifinale d’andata dei play-off. Due partite differenti, ma accomunate da un risultato pesante e da una prestazione al di sotto delle aspettative.

Palermo, la lezione di maggio non è bastata

Nell’analisi di Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, il tema centrale è proprio l’incapacità dei rosanero di fare tesoro della precedente esperienza negativa al Ceravolo.





Il Palermo si presentava alla dodicesima giornata da capolista imbattuta, mentre il Catanzaro occupava l’ultimo posto in classifica e aveva conquistato una sola vittoria nelle precedenti undici partite.

Un testacoda che sembrava favorevole alla formazione di Inzaghi, ma che si è trasformato in una serata complicata.

A decidere la partita sono state le reti di Giovane, ex rosanero, Pecorino e Mosti. Inutile il momentaneo pareggio di Vavassori, arrivato nel primo tempo e coinciso con il settimo centro stagionale dell’attaccante.

Il quotidiano sottolinea come il Palermo abbia affrontato la gara senza la necessaria intensità, mostrando difficoltà nella costruzione del gioco e nella gestione dei momenti decisivi.

Infortuni e rosa ridotta: Inzaghi con poche alternative

Uno degli aspetti approfonditi dal Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Luigi Butera riguarda l’emergenza numerica con cui il Palermo si è presentato a Catanzaro.

La sosta avrebbe dovuto consentire alla squadra di recuperare energie e alcuni giocatori, ma gli infortuni di Bozzolan ed Estevez hanno ulteriormente complicato la situazione.

Inzaghi ha potuto contare su sedici giocatori di movimento, ai quali è stato aggregato il giovane Bertolino. Una situazione particolarmente delicata per una squadra costruita con l’obiettivo di avere alternative in ogni reparto.

Il tecnico ha scelto di iniziare con Mazzitelli al posto di Segre e Gabrielloni al centro dell’attacco al posto di Pohjanpalo, reduce dagli impegni con la nazionale finlandese.

Le scelte iniziali, tuttavia, non hanno prodotto i risultati sperati.

Giovane punisce il Palermo, Vavassori riaccende la speranza

La partita si è messa subito in salita per i rosanero. All’8′ Giovane, che nella precedente stagione aveva vestito la maglia del Palermo senza riuscire a segnare, ha trovato la rete del vantaggio giallorosso.

Un altro gol dell’ex subito dalla squadra di Inzaghi, dopo quello realizzato da Brunori nella trasferta di Ascoli.

Il Palermo ha impiegato diversi minuti per reagire, anche a causa delle difficoltà create dal vento e dell’organizzazione tattica del Catanzaro.

Ranocchia ha faticato a trovare spazi, mentre Hernani ha cercato di dare maggiore dinamismo alla manovra spostandosi tra centrocampo e trequarti.

Proprio il brasiliano, insieme a Vavassori, ha contribuito alla crescita della squadra nella seconda parte del primo tempo.

Dopo una grande parata di Pigliacelli su Vavassori e un’occasione sprecata da Mazzitelli, il Palermo ha trovato il pareggio al 38′. La conclusione dalla distanza di Hernani è stata respinta dal portiere giallorosso, Johnsen ha recuperato il pallone e Vavassori ha firmato l’1-1.

Ripresa senza svolta, decisivi i cambi di Mignani

Il pareggio sembrava poter rappresentare il momento della svolta, ma nella ripresa il Palermo non è riuscito a prendere il controllo della partita.

Inzaghi ha inserito Magnani e Segre al posto degli ammoniti Peda e Mazzitelli, scegliendo successivamente Pohjanpalo per Gabrielloni.

Nonostante le sostituzioni, la formazione rosanero ha continuato a faticare.

Hernani è stato ancora il più intraprendente, impegnando Pigliacelli con una conclusione insidiosa e sprecando un’altra opportunità dall’interno dell’area.

Dall’altra parte, Michele Mignani ha trovato risposte importanti dalla propria panchina.

L’ingresso di Ruggero ha modificato l’assetto difensivo del Catanzaro, favorendo lo spostamento di Frosinini sulla destra. Proprio da quella zona è arrivato il pallone che ha consentito a Pecorino di realizzare il 2-1.

Nel finale, i nuovi entrati Franck Tchaouna e Mosti hanno confezionato l’azione del definitivo 3-1.

Palermo ancora primo, ma il Modena è a un punto

Come osserva Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la sconfitta non compromette la situazione di classifica del Palermo, che conserva il primato con 27 punti.

Il Modena, però, grazie al successo contro la Juve Stabia, ha ridotto il distacco a una sola lunghezza.

Resta invece di sei punti il vantaggio sull’Ascoli, fermato sul pareggio dal Vicenza. Anche il Mantova potrebbe avvicinarsi ulteriormente qualora riuscisse a vincere ad Avellino.

Il margine sulle inseguitrici rimane dunque importante, ma la squadra di Inzaghi è chiamata a una reazione immediata.

Martedì, al Renzo Barbera, arriverà il Südtirol. Un’occasione per cancellare il passo falso di Catanzaro e dimostrare che la prima sconfitta stagionale può trasformarsi in un momento di crescita.

Il messaggio che emerge dall’analisi del quotidiano è chiaro: il Palermo deve imparare dagli errori del Ceravolo, evitando che una serata negativa comprometta quanto costruito nelle prime undici giornate.