Il Catanzaro si conferma la bestia nera del Palermo. Al Nicola Ceravolo, la formazione allenata da Michele Mignani supera 3-1 i rosanero di Filippo Inzaghi, interrompendo un’imbattibilità che durava dallo scorso 17 maggio. Curiosamente, anche l’ultima sconfitta del Palermo era arrivata proprio sul campo della formazione calabrese.

A raccontare la sfida è Carlo Talarico sulle pagine del Corriere dello Sport, che evidenzia la capacità dei giallorossi di trasformarsi ancora una volta in una squadra capace di mettere in difficoltà il Palermo, conquistando tre punti fondamentali per risollevare una classifica complicata.

Catanzaro subito aggressivo, Giovane sblocca la partita

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro affronta la capolista con coraggio e determinazione. Mignani ritrova Petriccione e Pecorino e sceglie di puntare su Giovane, mentre Inzaghi deve fare i conti con una rosa ridotta, tanto da avere soltanto sei giocatori di movimento a disposizione in panchina.





I padroni di casa partono forte e già al 5′ si rendono pericolosi con un traversone di Dorval. È proprio dalla fascia sinistra che nasce il vantaggio giallorosso: Dorval supera Cassandro e serve Giovane, che controlla con il destro e conclude di sinistro, battendo Perin con una traiettoria precisa.

Il Palermo fatica inizialmente a trovare ritmo, ma cresce con il passare dei minuti. Augello prova a sorprendere Pigliacelli su punizione, mentre Hernani tenta la conclusione dalla distanza.

Vavassori firma il pareggio, Pigliacelli decisivo

Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport firmata da Carlo Talarico, la squadra di Inzaghi aumenta progressivamente la pressione nella seconda parte del primo tempo.

Al 29′ Vavassori si rende protagonista di una conclusione pericolosa, sulla quale Pigliacelli interviene con una grande parata. Poco dopo Mazzitelli spreca un’occasione sugli sviluppi di una serie di calci d’angolo.

Il pareggio arriva al 38′. Hernani calcia dalla distanza, Pigliacelli respinge e Johnsen anticipa Frosinini, favorendo l’intervento di Vavassori, che con il sinistro riporta il risultato sull’1-1.

La prima frazione si chiude così in equilibrio, dopo una fase nella quale il Palermo era riuscito a reagire allo svantaggio iniziale.

La ripresa cambia tutto: Pecorino e Mosti stendono il Palermo

Nel secondo tempo il Catanzaro beneficia del vento a favore e prova ad alzare il proprio baricentro. Petriccione impegna Perin con una conclusione dalla distanza, mentre il Palermo risponde con Hernani, protagonista di due occasioni importanti.

Il centrocampista rosanero costringe prima Pigliacelli a un intervento impegnativo, poi calcia alto da posizione favorevole.

La svolta arriva dopo le sostituzioni effettuate da Mignani. Il Catanzaro trova nuovamente il vantaggio con Pecorino, che finalizza un’azione sviluppata attraverso Dorval e Giovane.

Il 2-1 cambia definitivamente l’inerzia della partita. Il Palermo perde lucidità e concede spazi alle ripartenze avversarie.

All’83’, un errore di Johnsen favorisce il contropiede dei giallorossi: Franck Tchaouna conduce l’azione e serve Mosti, che realizza il definitivo 3-1.

Palermo, prima sconfitta stagionale e Ceravolo ancora fatale

Nell’analisi conclusiva di Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, emerge soprattutto la differenza tra le due frazioni di gioco: un Catanzaro attento nel primo tempo e particolarmente incisivo nella ripresa, capace di sfruttare le difficoltà della formazione rosanero.

Per il Palermo si interrompe così una lunga serie positiva. La squadra di Inzaghi, arrivata in Calabria da capolista imbattuta, deve fare i conti con una sconfitta che impone una riflessione sulla gestione dei momenti decisivi della gara.

Il Catanzaro, invece, ritrova il successo e conferma il particolare feeling con le sfide contro i rosanero. Ancora una volta, il Nicola Ceravolo si rivela un campo amaro per il Palermo.